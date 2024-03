Jutta Leerdam kan weer lachen bij WK sprint: 'Ik zie dit echt als een wereldtitel'

Jutta Leerdam is bij de WK sprint 2024 te Inzell de nummer drie. Normaal geen positie die een glimlach teweeg brengt bij Leerdam. Maar ze beleefde een moeizaam seizoen, mede door enkelproblemen, en put veel hoop uit met name de tweede 1000 meter, die ze won in een baanrecord.

De eerste 1000 meter leverde voor Leerdam, de sprintkampioene van 2022, nog zilver op. Ze gaf bijna 0,4 seconden toe op Miho Takagi, die uiteindelijk het toernooi won. Op de tweede dubbele sprint gooide Leerdam alle schroom en angst van zich af. Ze was bijna 0,3 seconde sneller dan de Japanse, de regerend olympisch kampioene op de 1000 meter.

Baanrecord

Na haar rit was Leerdam uitzinnig op een wijze die dit seizoen nog niet was te zien. Ze pompte met haar vuist. Ze legde haar vinger op de lippen. Ze had een lach met een scherpere kromming dan haar schaatsijzer. Logisch ook, nadat ze het baanrecord van de Max Aicher Arena met bijna een halve tel aanscherpte.

Supertrots

"Dit zat er het hele seizoen al in, maar kwam er steeds maar niet uit", zei ze tegen de NOS. "Ik had niet verwacht dat het dit weekend wel zou lukken, maar ik heb in een paar weken een grote stap gemaakt. Echt, ik ben zo blij en supertrots dat ik weer mezelf heb laten zien."

"Ik moet eerlijk zeggen: ik zie dit echt als een wereldtitel. Deze 1.000 meter was een wereldtitelrace. Ik voelde al die tijd dat dit mogelijk was. Het is fijn dat ik dat nu aan mezelf heb kunnen laten zien. Dat ik hard kan schaatsen, dat ik lekker kan rijden. Dit is een supergoede afsluiting van mijn seizoen."