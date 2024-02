Deze Nederlandse schaatsers doen mee aan WK sprint en allround

De NK sprint en allround zitten erop en dat betekent dat alle Nederlandse deelnemers voor de WK sprint en allround bekend zijn.

Van donderdag 7 maart tot en met zondag 10 maart staan de twee toernooien op het programma in het Duitse Inzell. De sprinters zijn op 7 en 8 maart aan de beurt en de allrounders de twee dagen daarna. De tijdschema's worden later nog bekendgemaakt.

In totaal doen er twaalf Nederlandse schaatsers mee in Inzell. Zes van hen waren voor dit weekend al aangewezen op basis van eerdere prestaties dit seizoen. De andere zes tickets waren bij de NK sprint en allround te verdienen.

WK allround

Bij het WK allround worden de volgende afstanden gereden: de 500 meter, de 1500 meter, de 3000/5000 meter en de 5000/10.000 meter. De 3000 en 5000 bij de vrouwen, de 5000 en 10.000 bij de mannen. De snelste schaatser over ál die afstanden, wint het toernooi.

Even ter illustratie: Patrick Roest is geen ster op de 500 meter en levert daar bijvoorbeeld een seconde in op sommige concurrenten. Als hij vervolgens tien seconden sneller is op de 5000 meter, maakt hij die achterstand weer goed. De 5000 meter is namelijk tien keer zo lang als de 500 meter en die tijden heffen elkaar op die manier weer op.

Nederlandse mannen: Patrick Roest*, Chris Huizinga en Kars Jansman

Nederlandse vrouwen: Marijke Groenewoud*, Joy Beune* en Antoinette Rijpma-de Jong



*Deze schaatsers hadden zich al eerder geplaatst voor de WK.

Chris Huizinga pakt eerste titel op NK allround en mag samen met Kars Jansman naar WK Chris Huizinga is in Heerenveen voor het eerst Nederlands kampioen allround geworden. De 26-jarige schaatser won de 5000 meter en was op de andere afstanden erg constant. Hij plaatst zich daarmee voor het WK allround. Dat geldt ook voor nummer twee Kars Jansman, die Beau Snellink aftroefde in de strijd om dat ticket.

WK sprint

Bij de WK sprint gelden ongeveer dezelfde regels, maar wordt er enkel de 500 meter en de 1000 meter verreden. Om het nog een beetje spannend te houden, worden die afstanden tweemaal ingepland. Er volgt dus weer één winnaar.

Nederlandse mannen: Jenning de Boo*, Kjeld Nuis en Joep Wennemars

Nederlandse vrouwen: Jutta Leerdam*, Femke Kok* en Isabel Grevelt



*Deze schaatsers hadden zich al eerder geplaatst voor de WK.

Isabel Grevelt wint NK sprint na waanzinnig gevecht op slotafstand: 'Dacht dat het niet zou lukken' Isabel Grevelt heeft zondag in Heerenveen voor het eerst het NK sprint gewonnen. De 21-jarige schaatsster won tot twee keer toe de 1000 meter en hield op de 500 meter beide keren de schade beperkt. Grevelt mag door de winst van het NK samen met Jutta Leerdam en Femke Kok naar het WK sprint. Marrit Fledderus maakte het nog heel spannend op de slotafstand, maar werd tweede. Dione Voskamp pakte het brons.

Wat kiest Stolz?

De Nederlandse mannen zullen met belangstelling kijken naar de keuze van de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz. Hij won de afgelopen twee jaar goud op de 500, 1000 en 1500 meter bij de WK afstanden. Het ligt dus voor de hand dat hij zou kiezen voor het sprinttoernooi, maar hij gaf vorige week aan waarschijnlijk voor het allrounden te kiezen. In dat geval zullen Roest, Huizinga en Jansman dus aan de bak moeten.