Kjeld Nuis moet onverwacht overuren draaien na winst op NK sprint: 'Het bier stond al koud'

Kjeld Nuis was afgelopen weekend de beste op de NK sprint. De 34-jarige veteraan versloeg tot zijn eigen verbazing onder anderen Joep Wennemars en Merijn Scheperkamp. Dus mag Nuis naar de WK sprint in Inzell.

" En ik had helemaal geen zin, hè. Het bier stond al koud, ik dacht: vakantie", sprak Nuis na zijn zege tegenover de schrijvende pers in Thialf. "En dan win ik, tegen al die sprinters die superstrak stonden om nog iets van hun seizoen te maken. Krankzinnig. Tja, ik weet het ook niet, jongens."

Beter dan ooit

Nuis was pas net terug van de WK afstanden en schaatste toch de jonkies eraf. " Dit was gewoon genieten, het leek wel vanzelf te gaan", zei Nuis. "En dan schaats ik Kulizhnikov uit de boeken en tijden die ik mijn hele leven nog nooit gereden heb. Ik sta er ook van te kijken, maar ik word er vooral heel vrolijk van. Dit is vet. Écht vet", benadrukte hij.

Nuis keek zaterdag en zondag naar het afscheid van generatiegenoten Irene Schouten en Thomas Krol. " Ik heb geen meter uitgefietst, want dit wilde ik niet missen. Ik heb zeker wel een traantje gelaten, vond het een heel mooi afscheid. Net als dat van Thomas zondag", blikte Nuis terug.

