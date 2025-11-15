Ex-topschaatsster Marianne Timmer heeft vrijdag genoten van de eerste World Cup van het seizoen. Er gebeurde ook genoeg op het ijs in Salt Lake City. "Het vuur is aan."

"Wat een start", schrijft Timmer op LinkedIn. "De eerste World Cup-confrontatie in Salt Lake City zit erop, en het was meteen een avond vol spanning, records en statements." Ze zag onder meer de indrukwekkende rit van Joy Beune op de 3000 meter.

Klasse

"Na haar afmelding op de NK door griep liet ze zien wat echte topsport is", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. Beune kwam in Thialf niet in actie op die afstand, maar mocht toch naar de World Cups in plaats van Merel Conijn. "Winnen op de 3000 meter en haar aanwijsplek keihard waarmaken. Klasse."

Ook Jutta Leerdam liet zichzelf van haar beste kant zien. Zij reed bij de NK niet naar een nationale titel, maar haar internationale seizoen is goed gestart met winst op de 1000 meter. "Getergd, gefocust en duidelijk: ze gaat voor goud. In een rechtstreeks duel versloeg ze Femke Kok. Alles staat op scherp."

De grootste sensatie kwam echter niet van Nederlandse bodem."De Fransman Timothy Loubineaud reed een bizarre 6.00 (op de 5000 meter, red.), met rondjes 27 alsof het niks was. Een historische rit." Hij verbrak het wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel.

Diskwalificatie Kjeld Nuis

Een smetje op de avond was de diskwalificatie van Kjeld Nuis op de 1000 meter. De Nederlander miste een slag en daardoor zijn snelheid, waarna hij met zijn hand het ijs aantikte. Timmer vond de sanctie buiten proportie. "Wat ontzettend zonde. Een tijdstraf zou sportiever zijn. Nu ligt zijn World Cup-klassement eigenlijk al in duigen, terwijl het seizoen net begonnen is", aldus de oud-schaatsster.

"De toon is gezet. Het vuur is aan. Op naar de volgende races", besluit ze. Op zaterdag- en zondagavond (Nederlandse tijd) komen de topschaatsers weer in actie in Salt Lake City.

