Erben Wennemars openhartig over pijnlijk moment met zoon Joep: 'Dat had ik niet moeten doen'

Erben Wennemars was een topsporter pur sang. Dat merkte zijn gezin ook, zo vertellen de voormalig topschaatser en zijn vrouw Renate in hun podcast Topsportouders. In de opvoeding van hun twee zonen Joep en Niels ging er weleens wat mis, zo geven ze eerlijk toe. Maar Wennemars senior baalt ook van het stigma dat boven een 'topsportvader' hangt.

Het echtpaar Wennemars voert een discussie over de opvoeding van hun twee zonen Joep en Niels. Waar Erben de nadruk altijd heeft gelegd op je best doen en winnen, hield Renate haar kinderen liever thuis als ze in de regen moesten trainen. De 21-jarige Joep timmert inmiddels, net als zijn vader deed, aardig aan de weg als topschaatser.

'Iedereen denkt dat ik een debiel ben'

"Jij denkt dat als het om winnen gaat, dat het plezier verdwijnt", stelt Erben. "Maar er zit heel veel plezier bij. Als ik zeg dat we voor de winst gaan, dan denkt iedereen omdat ik een topsporter ben, dat ik een debiel ben, dat ik mijn kinderen sla." Renate onderbreekt hem even: "Maak je geen zorgen, dat doet hij niet." Erben weer: "Dat ik ze bizarre dingen laat doen. Het is allemaal zo beladen. Iedereen vindt er iets van."

Mont Ventoux

Toch moet Erben erkennen dat hij weleens wat onhandige dingen heeft gedaan: "Ik heb mijn zoon toen hij negen was en net twee dagen een racefiets had, de Mont Ventoux op laten fietsen. Dat was geen goed idee. Renate: "Schandalig." Erben: "Maar dat heb je ook wel heel duidelijk laten weten." Renate: "Daar heb ik een stokje voor gestoken, tussen je spaken."

Erben: "Toen was je heel erg boos na bocht vier. Omdat Joep zat te huilen op de fiets. Dat geef ik toe, dat had ik niet moeten doen. Leuk bedoeld, een romantisch beeld."

Renate: "Je wilde zo graag met je zoon dat fietsavontuur aangaan, maar na vier bochten zat dat jochie huilend op de fiets. En ik was gelukkig meegereden met de auto, voor het geval dat. En toen heb ik hem van de weg afgeplukt. Jij bent wel doorgereden, want jij moest die top wel halen. Ik zeg verder niks." Erben: "Ik geef heus wel toe dat ik dingen fout heb gedaan."

Leraar Nederlands

Erben: "Iedereen vindt het heel gek dat ik me er tegenaan bemoei. Dat ik er iets van vindt, dat ik betrokken ben. Maar ik ben wel topsporter, eigenlijk ben ik afgestudeerd in de wereld der topsport. Ik heb geen diploma, maar wel heel veel medailles. Maar toch moet ik mijn bek houden en mag ik helemaal niks zeggen. Terwijl als ik bijvoorbeeld leraar Nederlands ben, dan is het heel normaal dat ik mijn zoontje van tien even extra help met taal. Dat mag allemaal, dat is juist heel erg goed. Maar ik, als topsporter, ben een soort halve randdebiel, die langs de ijsbaan staat. Op een gegeven moment ben ik er gewoon klaar mee."

