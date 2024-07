Arantxa Rus geeft wereldtopper goed partij op Wimbledon, maar gaat toch ten onder

Voor Arantxa Rus zit Wimbledon erop. De Nederlandse tennisster stond voor het eerst sinds 2012 in de tweede ronde, maar dat werd ook meteen het eindstation. Rus gaf wereldtopper Maria Sakkari daarin wel goed partij. De Griekse deed echter op de juiste momenten de goede dingen: 7-5, 6-3.

Voor Rus was Wimbledon eigenlijk al geslaagd na de eerste ronde. Ze won namelijk voor het eerst sinds twaalf jaar een wedstrijd op het heilige gras. Met Sakkari trof ze het niet, want de Griekse is de nummer negen van de wereld. Toch was Rus zeker niet kansloos op voorhand. Sakkari voelt zich namelijk niet helemaal thuis op gras.



Op en af

De speelsters moesten vanwege de regen lang wachten voordat ze eindelijk de baan op moesten. Uiteindelijk konden ze met zo'n drie uur vertraging eindelijk beginnen hun wedstrijd. Dat was echter van korte duur, want na drie games konden ze vanwege een nieuwe regenbui alweer naar binnen. Gelukkig was deze bui niet heel zwaar en dus speelden ze snel weer verder.

Verschillen zijn klein

Rus kon daarna goed mee met de Griekse en beide speelsters hielden lange tijd hun service. De Nederlandse moest bij een 6-5 achterstand serveren om in de set te blijven en toen liet Sakkari haar klasse zien. Ze gunde Rus geen punt en pakte uit het niets de set.

Ook in de tweede set kon de Nederlandse tennisster goed mee, maar opnieuw schakelde Sakkari in de slotfase een tandje bij. Er vielen geen breaks tot 3-3 en daarna volgden een aantal zwaarbevochten games. Ze gingen echter allemaal naar de Griekse en dus zit het avontuur voor Rus er op.

Wimbledon 2024

