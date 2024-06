Botic van de Zandschulp is door gelukje tóch geplaatst voor Wimbledon

Een gelukje voor Botic van de Zandschulp: hij hoeft geen kwalificatiewedstrijden te spelen voor Wimbledon. Omdat Jiri Lehecka geblesseerd is uitgevallen, heeft Van de Zandschulp een rechtstreeks ticket voor het toernooi gekregen.

De Nederlander is wat weggezakt op de wereldranglijst en staat nu 99e. Als er niemand meer was afgevallen, had Van de Zandschulp de kwalificatiewedstrijden voor het grandslamtoernooi moeten spelen. Dat de Tsjech Lehecka afviel, kwam dus heel goed uit.

Van de Zandschulp werd vorige week al in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd sinds zijn veelbesproken uitspraken op Roland Garros. In Parijs maakte hij bekend dat hij het plezier in het spelen van wedstrijden kwijt was en daarom met de gedachte speelde om zijn loopbaan te beëindigen.

Botic van de Zandschulp strandt in eerste ronde van Libéma Open, Gijs Brouwer knokt zich wel naar tweede ronde De eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen is het eindpunt voor Botic van de Zandschulp. De Nederlander verloor in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Daardoor komt er geen mogelijke ontmoeting met landgenoot Tallon Griekspoor in de tweede ronde. Gijs Brouwer won op zijn beurt knap van de Tsjech Jakub Mensik en plaatst zich wel voor de tweede ronde van de Libéma Open.

Wimbledon begint op 1 juli en duurt twee weken, tot en met zondag 14 juli. Tallon Griekspoor is ook automatisch geplaatst voor het toernooi in Engeland. Bij de vrouwen heeft Arantxa Rus een plek.