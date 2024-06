Botic van de Zandschulp strandt in eerste ronde van Libéma Open, Gijs Brouwer knokt zich wel naar tweede ronde

De eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen is het eindpunt voor Botic van de Zandschulp. De Nederlander verloor in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Daardoor komt er geen mogelijke ontmoeting met landgenoot Tallon Griekspoor in de tweede ronde. Gijs Brouwer won op zijn beurt knap van de Tsjech Jakub Mensik en plaatst zich wel voor de tweede ronde van de Libéma Open.

De eerste set ging behoorlijk gelijk op. Beide mannen behielden hun eigen servicegames. Bij een 5-4 stand was het de beurt aan Van de Zandschulp om de score weer gelijk te maken. Echter ging het mis voor de Nederlander, waardoor McDonald een beslissende break kon pakken en zo de eerste set op zijn naam schreef.

Van de Zandschulp kan zich niet herstellen

Ondanks het teleurstellende verloop van de eerste set ging Van de Zandschulp ongestoord verder. De eerste zes games gingen wederom met de service mee. Totdat Van de Zandschulp gretig gebruik maakte en zijn eerste breakpoint van de game verzilverde. Vervolgens gaf de Nederlander de break niet meer uit handen en serveerde hij zelf voor de set. Bij zijn tweede setpoint was het raak, waardoor de mannen naar een derde beslissende set gingen.

De derde set begon niet goed voor 28-jarige uit Wageningen. McDonald behield zijn eigen servicegame, maar wist Van de Zandschulp vervolgens ook te breaken. Ondanks dat de Nederlander zich knap herstelde door direct de servicegame van zijn tegenstander af te pakken, kon hij de break niet verzilveren. Zijn eigen servicegame ging vervolgens namelijk weer verloren.

De Amerikaan bouwde zijn voorsprong uit en kreeg op de service van Van de Zandschulp een matchpoint. McDonald sloeg toe en won zo de beslissende set met 6-2, waardoor het toernooi voor Van de Zandschulp vroeg ten einde komt. Dat betekent bovendien dat er geen eventuele ontmoeting volgt met Griekspoor. Hij komt zelf nog in actie tegen Miomir Kecmanovic.

Gijs Brouwer meldt zich in tweede ronde

Naast de overwinning van Van de Zandschulp was er nog meer Nederlands succes dinsdag in Rosmalen. Brouwer rekende in drie sets af met zijn Tsjechische tegenstander Jakub Mensik (ATP-79). Een knappe prestatie van Brouwer die zelf op plek 232 is terug te vinden op de wereldranglijst. De eerste set werd overtuigend gewonnen met 6-1, maar de volgende set zag hij Mensik weer op gelijke hoogte komen. In de beslissende set trok Brouwer aan het langste eind door met 6-3 te winnen.

In de tweede ronde neemt Brouwer het op tegen Adrian Mannarino. De Fransman staat op plek 21 op de ATP-ranglijst en vormt een grote uitdaging voor de Nederlander. Mannarino versloeg op zijn beurt de Italiaan Stefano Napolitano (ATP-125) in drie sets.