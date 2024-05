Loting Roland Garros | Nederlanders kennen hun tegenstanders, 'topfavoriet' Nadal treft topspeler Zverev

De loting voor Roland Garros is bekend. Nederlanders Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus weten wie ze treffen in de eerste ronde. Bij de mannen springen de affiches Rafael Nadal - Alexander Zverev en Andy Murray - Stan Wawrinka in het oog.

Het Franse grandslamtoernooi begint komende zondag. Donderdagmiddag vond de loting plaats. Tallon Griekspoor neemt het op tegen de Amerikaan McKenzie McDonald, Botic van de Zandschulp begint het toernooi tegen de Italiaan Fabio Fognini.

Kwalificatie Roland Garros: Jesper de Jong één wedstrijd verwijderd van hoofdtoernooi, Suzan Lamens uitgeschakeld Jesper de Jong heeft woensdag zijn tweede kwalificatiewedstrijd voor de Roland Garros winnend afgesloten. De Nederlander is nog maar één zege verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi.

Voormalig nummer één tegen Arantxa Rus

Arantxa Rus moet meteen aan de bak. Zij treft de Duitse Angelique Kerber, de drievoudig grandslamwinnares en voormalig nummer één van de wereldranglijst. Inmiddels is ze onder meer vanwege een zwangerschap afgezakt naar een plek buiten de top-200.

Arantxa Rus stelt teleur: Nederlandse tennisster meteen uitgeschakeld in Marokko Een domper voor Arantxa Rus. De Nederlandse tennisster werd dinsdagmiddag al in de eerste ronde uitgeschakeld tijdens het tennistoernooi in Rabat, Marokko. De nummer 49 van de wereld kwam er niet aan te pas tegen María Lourdes Carlé en verloor in twee sets: 6-3, 6-3.

Nadal tegen Zverev

Bij de mannen springt de clash tussen Rafael Nadal en Alexander Zverev in het oog. De Duitser is als vierde geplaatst en is één van de kanshebbers voor de eindzege. Nadal won het toernooi maar liefst veertien keer en hoewel hij niet in topvorm is, is de gravelkoning altijd iemand om rekening mee te houden op Roland Garros. Volgens Novak Djokovic, die zelf Pierre-Hugues Herbert treft in de eerste ronde, is Nadal hoe dan ook de topfavoriet voor de eindzege.

Novak Djokovic schuift opmerkelijke naam naar voren voor winst Roland Garros: 'Rafael Nadal is topfavoriet' Hij is de nummer 276 van de wereld, kampt de laatste jaren met veel blessures en is bezig aan zijn laatste tennisjaar. Toch is Rafael Nadal de topfavoriet voor Roland Garros, dat zondag begint. Tenminste, als het aan Novak Djokovic ligt.

Een ander mooi affiche is het duel tussen Stan Wawrinka en Andy Murray. Wawrinka won het toernooi in 2015, Murray was een jaar later finalist. De Brit is momenteel de nummer 75 van de ranking, Wawrinka staat op positie 97.

Volledige loting

De volledige loting is hieronder te vinden. Het hoofdtoernooi begint zondag 26 mei, de dagen ervoor worden er tijdens de kwalificaties nog tickets verdeeld. De Nederlander Jesper de Jong maakt ook nog kans op deelname aan het hoofdtoernooi.