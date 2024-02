Opmerkelijke video tennisbond ATP: 'Alles is nep, alles is vooraf afgesproken'

Hangt de tenniswereld van list en bedrog aan elkaar? Heeft de tennisbond ATP de touwtjes strak in handen? Spreken pakweg Novak Djokovic en Andy Murray af wat de setstanden worden en wie op welk moment woedend zijn racket stukslaat tegen het netpaaltje?

In een video lijken Djokovic, Murray, Casper Ruud, Taylor Fritz en andere tennissers dat toe te geven. "Ja man, mensen beseffen het niet, maar alles is vooraf afgesproken", zegt Murray. "Het lijkt op worstelen. Niks is echt. Aan het begin van het jaar zijn de verhalen al geschreven. En we moeten die zo naturel mogelijk naspelen", aldus de Schot.

Novak Djokovic is nep

En als Djokovic in beeld komt, legt hij uit dat 'Novak Djokovic' eigenlijk niet bestaat. Djokovic is een bedacht personage, door hem gespeeld. "Zijn karakter draait niet alleen om presteren en doelen bereiken", zegt Djokovic (of ja, zegt de acteur?). "Maar ik wil hem ook persoonlijkheid meegeven. Ik wil een waarachtige Novak neerzetten."

ATP

Uiteraard is het allemaal flauwekul. De video is gemaakt, en gepost, door de ATP zelf. Want ja: als er een acteur is die kan tennissen als Carlos Alcaraz of Djokovic, dan zou die natuurlijk beter direct kunnen stoppen met acteren en een wildcard aanvragen voor een grandslamtoernooi.

“People are stupid, they’ll buy anything”



ATP stars reveal the biggest secret in tennis…

#TheTour



pic.twitter.com/8M5bgQE3BI — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2024

Saoedi-Arabië

De timing van de video is een tikje opmerkelijk. Binnen de tenniswereld is er onrust over de plannen van Saoedi-Arabië om een demonstratietoernooi te organiseren. Daar valt bakken met poen op te halen, terwijl het geen rankingpunten oplevert. Het lijkt de eerste stap te zijn om 'echte' toernooien binnen te slepen of om een alternatief circuit op te zetten (zoals in het golf). Het lijdt tot de vrees dat de tenniswereld door dergelijke evenementen aan authenticiteit moet inboeten.