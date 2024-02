Richard Krajicek deelt wildcard uit aan pas 15-jarige Thijs Boogaard voor ABN AMRO Open

Het complete deelnemersveld van het ABN AMRO Open is bekend. Dinsdagmiddag deelde toernooidirecteur Richard Krajicek de laatste wildcards uit voor het kwalificatietoernooi. Eentje was voor de pas 15-jarige Thijs Boogaard, die daarmee logischerwijs de jongste deelnemer ooit wordt. Ook waren er uitnodigingen voor Gijs Brouwer en Guy den Ouden.

Brouwer bereikte vorig jaar als qualifier de kwartfinales van het ATP-toernooi in Rotterdam. Daarin was landgenoot Tallon Griekspoor hem de baas. Brouwer versloeg daarvoor wel van Marc-Andrea Hüsler uit Zwitserland en het Deense talent Holger Rune.

Den Ouden debuteert net als Boogaard in Ahoy. De 21-jarige Nederlander is momenteel de nummer 336 van de wereld. Boogaard maakte al eens kennis met de toppers op het ABN AMRO Open; hij mocht er vorig jaar trainen.

Slecht nieuws voor ABN Amro Open in Rotterdam: regerend kampioen Daniil Medvedev zegt af Daniil Medvedev komt toch niet naar Rotterdam om z'n titel te verdedigen. In 2023 won de Russische tennisser de titel op het ABN Amro Open in Rotterdam Ahoy, maar mede door zijn lange run op de Australian Open, zegt hij af.

Reactie Krajicek

"De wildcards voor het kwalificatietoernooi wijzen we altijd toe in nauw overleg met de KNLTB. Het is een kans voor spelers die goed bezig zijn om enerzijds kennis te maken met het niveau op de ATP Tour en anderzijds stappen te kunnen maken voor hun ranking", was de reactie van toernooidirecteur Krajicek.

Geen Medvedev

Daniil Medvedev meldde zich na een zware Australian Open, waarin hij de finale bereikte, af voor het toernooi in Rotterdam. De fans kunnen nog wel genieten van Australian Open-winnaar Jannik Sinner, Rune, Andrey Rublev en Hubert Hurkacz.

In het kwalificatietoernooi, dat zaterdag en zondag wordt gespeeld, doen verder bekende namen mee als David Goffin en Marton Fucsovics. Zij stonden ooit in de finale van het ATP-toernooi van Rotterdam. Ook Roberto Bautista Agut en Denis Shapovalov proberen het hoofdtoernooi in Ahoy te bereiken.