Nederlands tennistalent (23) schiet na behalen finale voor het eerst de top 200 binnen

Tennisser Guy Den Ouden (23) uit Maarssen staat na dit weekend voor het eerst in de top 200 van de ATP-ranking. De Limburger heeft die opmars te danken aan zijn prestaties bij de challenger in Praag. Daar heeft hij de finale bereikt.

Den Ouden won in de halve finale te Tsjechië van Martin Landaluce. In de eindstrijd treft hij Filip Misolic uit Oostenrijk. Het wordt de derde finale in een challenger voor de tennisser. In 2024 won hij het evenement te Dobrich, toen hij landgenoot Jelle Sels versloeg, en in maart 2025 verloor hij in Kigali, Rwanda van Valentin Royer.

Ranking

Ongeacht het resultaat van zondag zal Den Ouden in de top 200 van de ATP-ranking terechtkomen. Hij stijgt van plek 225 naar circa 183.

Als hij de challenger (een categorie toernooien onder de grotere ATP-evenementen) op zijn naam schrijft, is de top 170 ook mogelijk. Alleen Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp staan qua Nederlanders hoger op de tennisladder.

Tennisicoon Roger Federer nam huilend afscheid door zijn vrouw en Rafael Nadal: 'Zoveel emoties en herinneringen' Tennislegende Roger Federer blikt terug op zijn emotionele einde van zijn carrière tijdens de Laver Cup 2022. De 43-jarige onthult wat hem aan het huilen maakte: zijn vrouw Mirka en het einde van zijn rivaliteit met Rafael Nadal.

Nederlands kampioen

Den Ouden komt uit een tennisfamilie. Ouders Arnoud en Anne Den Ouden speelden op hoog amateurniveau tennis. Den Ouden werd Nederlands kampioen bij de Onder 18 en Onder 16.

"Op een zeker moment koos hij voor tennis, dat vond hij toch het leukst", zei zijn vader in 2018 tegen RTV Utrecht, toen Den Oudern in de halve finale stond van het juniortoernooi op Roland Garros. Als jochie voetbalde hij ook graag.

Tennisicoon Serena Williams botst met haar man om 'frustrerend' familievermogen van 400 miljoen euro Tennislegende Serena Williams sloeg in haar carrière enorm veel prijzengeld binnen. Maar ook haar man Alexis Ohanian boerde aardig, als mede-oprichter van het sociale medium Reddit. Hun familievermogen wordt geschat op zo'n 400 miljoen euro, waar hun achter- achterkleinkinderen waarschijnlijk nog van kunnen leven.

Verenigde Staten

Op zijn achttiende vertrok hij naar de Verenigde Staten. "Om mijn tennisdroom achterna te gaan en daar nog beter te worden." legde hij uit. Die verhuizing kostte een offer: "Ik word volgend jaar geen clubkampioen van Luck Raeck."

Eerder dit weekend was er al goed nieuws te melden over Jesper de Jong. Hij heeft een puike zege geboekt in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome. Op het Italiaanse gravel versloeg hij Alejandro Davidovich Fokina: 6-0 6-2. Dat levert de Jong een mooie jump op de ATP-ranking op, waardoor hij na Griekspoor de beste Nederlander is.