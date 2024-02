Slecht nieuws voor ABN Amro Open in Rotterdam: regerend kampioen Daniil Medvedev zegt af

Daniil Medvedev komt toch niet naar Rotterdam om z'n titel te verdedigen. In 2023 won de Russische tennisser de titel op het ABN Amro Open in Rotterdam Ahoy, maar mede door zijn lange run op de Australian Open, zegt hij af.

Dat laat de organisatie in Rotterdam weten. Medvedev was een van de grote namen die in Rotterdam erbij zou zijn. Eerder maakte toernooidirecteur Richard Krajicek ook de rest van de line-up in Ahoy bekend, met veel grote namen. Krajicek over de afwezigheid van de huidige nummer drie van de wereld: "We hebben allemaal kunnen zien wat voor inspanningen Daniil in Australië heeft geleverd. Dat die zijn deelname in de weg staan, is zowel voor hem als ons enorm jammer. We kijken ernaar uit om hem in de toekomst weer te kunnen verwelkomen.”

Reactie Medvedev

"Helaas moet ik mij terugtrekken voor Rotterdam. Na een ongelooflijk zwaar en lang toernooi in Australië is mijn lichaam (en vooral mijn rechtervoet) nog niet voldoende hersteld om te spelen en mijn titel te verdedigen. Ik speel graag in Rotterdam, heb een lange geschiedenis met het evenement en kijk ernaar uit om in 2025 terug te komen", laat de Rus weten.

Marathonpartijen in Australië

Medvedev kende een Australian Open van jewelste. Hij haalde de finale, maar moest daar wel diep voor gaan. Twee partijen op weg naar die finale in Melbourne duurden meer dan vier uur. In de finale verloor hij van Jannik Sinner. De Italiaanse winnaar van de eerste grandslam van 2024 is er in Rotterdam vooralsnog wel bij. Hij won bijna al z'n wedstrijden in Australië in straight sets.

Vervanger?

Of er een vervanger komt voor Medvedev is nog niet bekend. De ABN Amro Open begint op 10 februari en duurt tot en met 18 februari.