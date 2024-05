Tallon Griekspoor wint weer in Genève en wacht prachtig duel met Novak Djokovic

Tallon Griekspoor heeft zich donderdagmiddag geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Genève. De Nederlander versloeg met moeite Denis Shapovalov (6-7, 7-6, 6-3) in de tweede ronde en speelt nu een bijzonder duel: de nummer één van de wereld Novak Djokovic is namelijk de tegenstander in de kwartfinale.

De wedstrijd begon woensdag, maar werd vanwege het slechte weer gestaakt. Op dat moment stond het in de tweede set 3-3, nadat Griekspoor de eerste set met 7-6 had verloren van de Canadees. Een dag later werd ook de tweede set beslist na een tiebreak tussen Griekspoor en Shapovalov.

Dit keer won de Nederlander, die als zesde geplaatst was voor het toernooi, wel en zo pakte hij nipt de tweede set. Vanaf dat moment kwam Griekspoor een stuk beter in zijn spel. Hij liep in no-time uit naar 3-0 in de derde set en won besliste eenvoudig de wedstrijd: 6-3

Dinsdag won Nederlands' beste tennisser in de eerste ronde met veel moeite van Christopher Eubanks. In de kwartfinales treft Griekspoor een bijzonder tegenstander: Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, is zijn tegenstander. De woensdag 37 jaar geworden Serviër won in de vorige ronde van de Duitser Yannick Hanfmann. Griekspoor donderdag dus opnieuw in actie, want ook de kwartfinale wordt op donderdag gespeeld.

Roland Garros

Roland Garros, één van de vier Grand Slams, begint op zondag 26 mei. De kwalificatie is overigens nu al bezig. Griekspoor is door zijn hoge ranking al gekwalificeerd, evenals Botic van de Zandschulp. Bij de vrouwen doet Arantxa Rus mee.