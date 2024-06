Gijs Brouwer ziet kwartfinale Rosmalen in het water vallen, zware dag wacht op hem

Gijs Brouwer moet nog even wachten om zich net als Tallon Griekspoor voor de halve finales van de Libéma Open te kunnen plaatsen. Het duel tussen Brouwer en de Fransman Ugo Humbert in de kwartfinales werd vrijdagavond stilgelegd vanwege regenval en kon niet meer worden uitgespeeld. De Nederlander wacht daardoor mogelijk een zware zaterdag.

Brouwer moest overigens de hele dag al geduld hebben, want zijn partij werd meerdere keren uitgesteld. Aan het begin van de avond kon hij eindelijk de baan op. De Nederlander won de eerste set, maar toen de Fransman een 5-2 voorsprong had gepakt in de tweede set vonden de weergoden het genoeg. Het begon opnieuw te regenen en dus moet de partij zaterdag worden uitgespeeld.

Prijzengeld Libéma Open | Welk bedrag kunnen Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer in Rosmalen opstrijken? Het grootste grastoernooi van Nederland is maandag 10 juni van start gegaan. In Rosmalen strijden nationale- en internationale tennissers voor een plek in de finale op zondag 16 juni. Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer wisten de kwartfinales te bereiken en dat legt de Nederlanders uiteraard geen windeieren. Griekspoor plaatste zich vrijdag voor de halve finale, Brouwer kan dat later vanmiddag ook voor elkaar boksen.

Druk schema

Brouwer en Humbert moeten zaterdag om 11.00 uur hun partij afmaken op baan 1. De winnaar van het restant speelt in de halve finales later op de dag tegen de als eerste geplaatste Alex de Minaur. Het belooft een zware dag te worden voor Brouwer of Humbert, want de organisatie gunt de splers weinig rust.

Opluchting bij mopperende Tallon Griekspoor op Libéma Open: Nederlander worstelt zich naar halve finale Het kostte Tallon Griekspoor heel veel moeite, maar de Nederlander maakt nog altijd kans om opnieuw Libéma Open te winnen. De beste tennisser van ons land won in de kwartfinale in drie sets van de verrassende Aleksandar Vukic: 4-6, 6-3, 7-6.

De halve finale tegen De Minaur staat namelijk direct gepland na de eerste halve finale tussen titelverdediger Tallon Griekspoor en Sebastian Korda. Dat duel staat ingepland om 11.00 uur. Dat is precies dezelfde tijd als Brouwer en Humbert de baan op moeten voor het restant van hun duel. Ze hebben dus weinig rust voor hun wedstrijd in de halve finale.