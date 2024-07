Titelverdediger Carlos Alcaraz worstelt zich langs opvallende verschijning op Wimbledon

Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft geen fout gemaakt in de eerste ronde van Wimbledon. De Spaanse nummer drie van de wereld trof op het heilige gras in Londen de relatief onbekende Mark Lajal. Alcaraz worstelde lange tijd met de Est, die vooral opviel door zijn kapsel, maar kwam toch boven: 7-6, 7-5, 6-2.

De titelverdediger bij de mannen heeft altijd de eer om een jaar later de eerste wedstrijd op het Centre Court te spelen. Alcaraz versloeg in 2023 na een memorabele finale zevenvoudig winnaar Novak Djokovic in vijf sets.

Alcaraz in de problemen tegen qualifier

Alcaraz, die vorige maand op Roland Garros nog de sterkste was, trad aan tegen Mark Lajal. De Spanjaard speelde in aanloop naar Wimbledon het grastoernooi van Queens, dat ook in Londen wordt gespeeld, en verloor daar al in de tweede ronde. Met Lajal trof hij een speler die zich pas voor de eerste keer geplaatst had voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi.

Waar veel spelers op het Centre Court van Wimbledon dan door de zenuwen geen bal meer zouden raken, kwam de Est verrassend op een break voorsprong. Alcaraz was echter op de juiste momenten bij de les en dwong uiteindelijk een tiebreak af, die hij ook won.

Mark Lajal juicht tijdens zijn partij tegen Carlos Alcaraz. © Getty Images

Lajal was echter nog niet verslagen en kwam in de tweede set wederom een break voor. Opnieuw stelde de Spaanse nummer drie van de wereld orde op zaken en hij plaatste bij 5-5 de beslissende break. Toen was toch gedaan met debutant en Alcaraz had in de derde set geen kind meer aan Lajal.

Ook Medvedev door

Net als Alcaraz maakte ook Daniil Medvedev geen fout. De Russische nummer vijf van de wereld speelde tegen de Amerikaan Aleksandar Kovacevic en maakte geen fout. Medvedev won eenvoudig in drie sets: 6-3, 6-4, 6-2.

