Al vroeg in de Tour de France werd de rittenkoers wakkergeschud door een rel bij Visma | Lease a Bike. De vrouw van kopman Jonas Vingegaard deed felle uitspraken over onder meer de tactiek van de Nederlandse ploeg. Met de eerste écht zware bergrit op komst krijgt zij bijval van een voormalig Tour de France-winnaar.

Hoe zat het ook al weer? In een interview aan een Deens medium liet Trine Hansen, de vrouw van Vingegaard, optekenen dat ze twijfels had over Visma | Lease a Bike. Dat haar man zoveel van huis was voor training stond haar tegen, net als een deel van de tactiek van de ploeg. De vrouw van ziet liever niet dat renners als Wout van Aert voor eigen kansen gaan in etappes, want dat volgens haar ten koste gaan van de steun voor Vingegaard tijdens belangrijke bergetappes.

Vuurtje weer aangewakkerd

De kwestie werd groots opgepakt, maar bij de Nederlandse ploeg probeerden ze de boel te sussen. Vingegaard zelf vond de uitspraken uit zijn verband gerukt en Van Aert liet weten dat hij en de Deense kopman een gesprek hadden gevierd en dat de kous daarmee wel af was. Midden in de Tour wordt het vuurtje door een andere Deen weer aangewakkerd.

Daar zorgt Bjarne Riis voor. De Deense Tour-winnaar van de editie in 1996 zag Van Aert woensdagavond samen met onder anderen Mathieu van der Poel jagen op de ritzege. Die kwam er niet en Riis vindt het niet kunnen dat de Belg voor eigen kansen ging, daags voor de belangrijkste bergrit tot nog toe.

'Volkomen onjuist'

In het Deense BT Sport doet de voormalig topwielrenner zijn beklag. "Verrassend is het niet, maar ik vind het volkomen onjuist"., stelt hij. "Ik denk niet dat je kan zeggen dat je de Tour wilt winnen en dan je knechten op deze manier gebruikt."

Wat Riis betreft commiteert het hele team zich volledig aan Vingegaard, die een achterstand van 1 minuut en 17 seconden heeft op Tadej Pogacar, de grote rivaal. Ben Healy is nog altijd de verrassende leider, maar zal waarschijnlijk zijn gele trui gaan verliezen. Riis hoopt dat de actie van Van Aert niet fataal blijkt voor Vingegaard. "Visma | Lease a Bike brengt het grote doel in gevaar. En daar heb ik moeite mee."

In de twaalfde etappe wordt duidelijk of Riis gelijk krijgt. De Tour begint aan de eerste zware bergrit, met finish op de loodzware Hautacam. Tussendoor staan er ook twee flinke beklimmingen op het programma. Vingegaard en Pogacar kunnen zich niet meer verstoppen.

