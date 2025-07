Jillert Anema is een markante schaatscoach met een zwak voor de Tour de France. De Nederlandse trainer 'maakt tijd vrij' om de grootste wielerkoers van het jaar te kijken. Al heeft hij er ook slechte herinneringen aan. Zo kostte een bezoek aan de Ronde van Frankrijk hem ooit honderden euro's en veel irritatie. Anema spreekt zich ook flink uit tegen Visma | Lease a Bike.

Er is nul sympathie van Anema voor het 'Nederlandse' team Visma, zonder landgenoten in de Tourploeg. "Ik vind de aandacht van de NOS voor Visma – Lease a Bike ook zwaar overdreven. Er zit geen Nederlander in dat team. Concentreer je als Nederlandse omroep dus op de Nederlanders. Een Danny van Poppel vind ik veel interessanter. Ik heb de NOS ook een berichtje gestuurd met een screenshot van het Teletekstbericht dat Visma z’n ploeg voor de Tour rond had. 'Wat moet ik met die Deense visgraat?', schreef ik.", zegt hij tegen De Telegraaf.

'Dat had Visma ook moeten doen'

Anema vergelijkt Visma met Ajax en Feyenoord. De voetbalclubs hebben óók veel buitenlanders in de selectie, maar 'er staan in elk geval voldoende Nederlanders op het veld', vindt Anema. "Dat had Visma | Lease a Bike ook moeten doen, een paar Nederlanders meenemen." Verder is de markante schaatscoach, bekend vanwege zijn harde topsportmentaliteit en niet mis te verstane woorden, enthousiast over de Tour de France. Hij was onder de indruk van Mathieu van der Poel, die zondag de tweede etappe en de gele trui won.

'Je ziet mij nooit meer terug in Frankrijk'

Als liefhebber van de wielerronde werd hij door de NOS nog weleens uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de Tour. Zo zat hij in 2016 bij het praatprogramma De Avondetappe bij de NPO. Maar dat beviel voor geen meter. "Je ziet mij nooit meer terug in Frankrijk. Ik reed naar Nantes. Ik reed 90, zoals iedereen. Ik werd als enige van de weg gepikt. De Fransen die naast me reden en net zo hard gingen als ik, konden gewoon doorrijden. 50 euro bekeuring. In de avond reden we naar de volgende plek, weer een bekeuring."

Boetes

Daar bleef het niet bij voor Anema, die sindsdien het populaire vakantieland mijdt als de pest. "Op de terugweg naar Nederland verveelde ik me stierlijk, reed heel lang achter een vrachtwagen, had daarom heel kort m’n telefoon in de hand en prompt reed er een agent naast me. Weer 50 euro. Ben daarna nooit meer in Frankrijk geweest. Ze hebben het daar niet zo op buitenlanders. Ik ga er in elk geval nooit meer naar toe voor vakantie."

