Mathieu van der Poel zei voorafgaand aan etappe acht van de Tour de France al dat hij zelf niet mee zou sprinten. Als lead-out voor ploeggenoot Kaden Groves, die derde werd, was de Nederlander wel vooraan te vinden. Wellicht had hij liever iemand anders in zijn wiel gehad.

Na afloop stond Van der Poel voor de camera's van Eurosport om zijn verhaal te doen van de etappe. "Het was eerlijk gezegd een superzware finale. Vooral het stukje omhoog richting de rotonde, waar we de draai maakten. Je weet dat er in de afdaling ook teams van achteruit gaan komen."

Broer van Mathieu van der Poel blikt terug op emotionele Tourzege: 'Het blijft een bijzondere plek' David van der Poel bracht vandaag een bijzonder bezoek aan de Mur van Bretagne. Deze plek is extra speciaal voor de familie Van der Poel vanwege Mathieu zijn indrukwekkende zege tijdens de tweede etappe van de Tour de France 2021, die hij destijds opdroeg aan zijn opa, wielerlegende Raymond Poulidor. Tijdens De Avondetappe blikte David terug op dat onvergetelijke moment en de emotionele waarde van de plek.

Timing

Op het goede moment kwam de winnaar van de tweede etappe naar voren met de Australiër achter hem. "Ik probeerde het zo goed mogelijk te timen. Uiteindelijk moest ik even wachten, want ik denk dat Kaden het wiel verloor. Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Kaden ook. Derde worden is behoorlijk sterk.”

Jonathan Milan zat in het wiel van Groves en liet iedereen flink achter zich, zo zag ook Van der Poel. “We weten dat hij de snelste is hier, samen met Merlier. Met Jasper (Philipsen, red.) hadden we hier vandaag misschien een betere kans, maar Kaden komt van de Giro. Hij wordt elke dag nog beter. Misschien pakken we later nog een zege met hem.”

Mathieu van der Poel en Wout van Aert opvallend eensgezind over etappe in Tour de France: 'Dat is geen doel' Etappe 8 in de Tour de France lijkt er eentje te zijn voor de sprinters van het peloton. Toch loopt het bij de finish in Laval iets omhoog, waardoor ook de sterkere mannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor hun kansen kunnen gaan. Toch?

Smaakmaker

Van der Poel is deze editie een absolute smaakmaker in de Tour de France. Zo won hij etappe twee op fenomenale wijze en droeg hij enkele etappes de gele trui. In de eerste etappe hielp hij ploeggenoot Philipsen aan de gele trui. Zaterdag kwam hij als 21e over de streep in Laval.

Het leek er even op dat de Nederlander ook mee wilde doen om de groene trui. Zo deed hij mee bij een tussensprint, maar die inspanning kostte hem veel kracht. Na afloop van de zevende etappe vroeg Van der Poel zich af waarom de rest van het peloton, en dan vooral Tadej Pogacar, soms zo snel lijken te herstellen van zulke inspanningen.

'Robots' drijven Mathieu van der Poel tot waanzin in Tour de France: 'Ik vraag me af hoe ze dat doen' Mathieu van der Poel heeft genoten van zijn laatste dag in het geel. De Nederlander wist op voorhand dat hij weinig kans maakte op de Mûr-de-Bretagne als de klimmers (lees: robots) voor vuurwerk zouden zorgen. Dat gebeurde, waardoor Van der Poel een soort ereronde reed op een voor hem "unieke" plek.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.