Het is zo'n zomer waarin je weinig gedaan krijgt. Je zapt alleen nog maar tussen Wimbledon en de Tour de France. Terwijl Alcaraz zich naar de finale slaat en Pogacar een Alpencol op danst, stel ik mezelf de vraag: wat is eigenlijk groter? De grootste wielerwedstrijd ter wereld? Of het heilige gras van Wimbledon? We duiken er voor je in.