Een mooi beeld tijdens de rustdag in de Tour de France. De mannen van Visma | Lease a Bike stapten voor een rustig rondje op de fiets, maar deden dat niet alleen. Ook de onlangs gestopte Robert Gesink voegde zich bij zijn oude ploegmakkers. Dat vonden ze maar wat zijn, zeker gezien de moeilijke periode in Gesinks leven.

De voormalig topklimmer woont in Andorra en dat ligt niet gek ver van Toulouse, waar de Tourkaravaan zich nu genesteld is. Na tien pittige Tour de France-dagen genoten de renners van een relatief rustig dagje, waar ook gewoon gefietst moest worden. De renners van de Nederlandse ploeg reden een herstelrondje van zo'n anderhalf uur, met Gesink als metgezel. Hij beëndigde eind 2024 zijn fraaie wielercarrière.

Verdriet om overlijden vrouw Robert Gesink

Een paar maanden later stond het leven van Gesink echter volledig op zijn kop. Na een kort ziekbed overleed Daisy Gesink, de geliefde van de oud-topwielrenner, eind mei. Enkele weken eerder werd duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek was. Ook bij Visma was het verdriet destijds gigantisch groot. Tijdens de Giro, die op dat moment werd gehouden, werd er ook uitgebreid en indrukwekkend stilgestaan bij het overlijden van Gesinks vrouw.

'Beste dag van de Tour'

Het stel woonde op dat moment in Andorra. Samen hadden ze twee kinderen. De oud-ploeg van Gesink vond het dus extra prettig om hem weer eens een dagje van dichtbij mee te maken. "Geweldig om je vandaag bij ons te hebben", schrijft de ploeg op Instagram. Ook Gesink zelf is er blij mee. Hij deelt een foto waarin hij koffie drinkt met onder meer Sepp Kuss en als hij in het wiel van Edoardo Affini zit omschrijft hij het als 'de beste dag van de Tour.'

i Visma | Lease a Bike is blij Robert Gesink weer eens te zien © Instagram

Boegbeeld van Visma | Lease a Bike

Gesink is een boegbeeld van de wielerploeg. Sinds zijn debuut in 2007, toen het nog onder de naam Rabobank, bleef hij de wielerploeg zijn hele carrière trouw. Hij was belangrijk bij menig zege van de ploeg in een grote ronde. Zelf won hij in 2016 een prachtige bergetappe in de Vuelta.

