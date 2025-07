Tadej Pogacar heeft vrijdag de klimtijdrit naar Peyragudes gewonnen en zijn indrukwekkende reeks in de Tour de France voortgezet. De Sloveense kopman versloeg zijn concurrenten met een ruime marge en verstevigde zijn positie in het algemeen klassement. Een opvallende keuze tijdens zijn rit maakte zijn zege extra interessant.

De Sloveen begon de dag met een goed gevoel en een strakke voorbereiding, maar gaf ook toe dat hij voorafgaand aan de tijdrit twijfels had. "Deze tijdrit was een groot vraagteken voor mij, al sinds december", zei hij eerlijk na afloop.

"Ik wilde alles perfect doen en de ploeg heeft me daarin fantastisch ondersteund. Tijdens de rit gaf ik alles van start tot finish. Aan het einde blies ik mezelf bijna op, maar toen ik de tussentijd boven de finish zag, gaf dat me een extra duwtje, omdat ik wist dat ik ging winnen."

Pogacar kiest bewust voor klimfiets boven tijdrituitrusting

In tegenstelling tot rivaal Jonas Vingegaard, die koos voor een bijna volledige tijdrituitrusting, besloot Pogacar te rijden op zijn gebruikelijke klimfiets. "Dat was de belangrijkste beslissing, welke fiets ik zou kiezen", blikte de Sloveen terug op de cruciale keuze voor deze race tegen de klok.

"We racen bijna altijd op deze fiets, 99 procent van de tijd rijden we hierop. We hebben berekend dat als je niet al je kracht kwijt kunt, zoals op een tijdritfiets, je op dezelfde eindtijd uitkomt. Ik rijd comfortabeler op deze klimfiets, en dat heeft goed uitgepakt", concludeert hij met alweer zijn vierde ritzege van deze editie.

Pogacar zonder radio: vertrouwen op eigen inzicht

Pogacar reed bovendien zonder radio en volgde zelf de tussenstanden langs het parcours. "Bij het eerste tussenpunt had ik al vijf seconden voorsprong, dat gaf me motivatie. Bij het tweede meetpunt was die voorsprong nog groter, toen wist ik dat mijn tempo goed was."

Met nog drie kilometer te gaan nam hij bewust een korte pauze om even op adem te komen. "Ik wilde mezelf niet opblazen aan het begin, maar dat gebeurde bijna wel aan het einde. De laatste klim is supersteil, dus ik wilde daar aankomen met nog genoeg kracht in mijn benen voor een sterke finish", aldus Pogacar, die zijn concurrenten nog maar eens op verdere achterstand zet in het algemeen klassement.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.