Coen Rijpma nadert de eindstreep van zijn persoonlijke Tour de France. Al negentien etappes lang rijdt de man van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong één dag vóór de profs exact dezelfde route als het echte peloton. Een flinke uitdaging, maar met de finish in zicht kreeg hij in de Alpen gezelschap van zijn vrouw. "Super trots op jou lieverd", schreef zij na afloop.

En dat gezelschap kwam precies op het juiste moment. De negentiende etappe van Albertville naar La Plagne was kort, maar loeizwaar. "Etappe met wederom heel veel hoogtemeters. Gisteren was ik helemaal alleen, vandaag heb ik heel veel support. En Antoinette is er ook weer", vertelt Coen dolblij in zijn video, waarna hij zijn vrouw een kus op haar wang geeft.

Samen richting Parijs

Waar het Tourpeloton vrijdag de loodzware etappe te wachten staat, werkte Rijpma de laatste Alpenrit een dag eerder al af. "Met nog twee cols te gaan pikte ook Antoinette aan", zegt hij trots. Samen werkten ze het laatste deel van de bergrit af, waarna hij opgelucht en voldaan kon zeggen: "Ik ben superblij dat ik deze etappe heb kunnen afvinken samen met Antoinette."

Dat de rit hem zwaar viel, steekt Coen niet onder stoelen of banken. "De Alpen probeerden me te breken. Dat is ze niet gelukt. Nog één dag. Dan Parijs", blikt hij terug op de zware etappe. Het einde van zijn Tour is in zicht, met nog twee resterende etappes en de finish in de Franse hoofdstad. En die laatste loodjes hoeft hij niet alleen te dragen: "Super trots op jou lieverd", schreef Antoinette na afloop op Instagram.

@coen_rijpma Vandaag: kort maar loei-zwaar. De Alpen gaven me een uppercut… Maar Antoinette gaf me een reden om door te trappen. Op naar Parijs. Samen. 🔥 ♬ origineel geluid - coen_rijpma

Gezamenlijk doel

De lange tocht door Frankrijk is niet zomaar een sportieve uitdaging. Rijpma fietst alle 21 etappes van de Tour de France om geld op te halen voor de Antoinette Foundation, opgericht door zijn vrouw. Die stichting zet zich in voor kinderen die worden gepest. Een onderwerp dat Antoinette na aan het hart ligt, vanwege haar eigen ervaringen in haar jeugd.

Daarnaast is het voor Rijpma niet alleen een fysieke prestatie, maar ook een emotionele missie. Hij was ooit een verdienstelijk amateurwielrenner, maar een profcarrière bleef uit. Toen vorig jaar een goede fietsmaat van hem overleed, besloot hij zijn droom niet langer uit te stellen. "Onze grote droom was vroeger altijd de Tour de France rijden", vertelde hij eerder. En dus dook hij in de voorbereiding, regelde logistiek en routes. Vervolgens begon hij aan zijn 'Tour Before The Tour'.

