'Ik ga geen bier drinken met Tyson Fury': Oleksandr Usyk reageert op uitnodiging na gevecht

Oleksandr Usyk werd zaterdagnacht wereldkampioen zwaargewicht boksen, nadat hij het gevecht tegen Tyson Fury won. Fury had voorafgaand aan de wedstrijd zijn tegenstander uitgenodigd voor een biertje na afloop, ongeacht de uitslag. Daar had Usyk geen trek in.

"Ik ga geen bier drinken met Tyson Fury", liet de Oekraïner weten. En dat heeft niets te maken met de gebeurtenissen in de ring. Daar werd spektakel beloofd, en dat werd ook waargemaakt.

Tyson Fury wijst oorlog in Oekraïne aan als reden van verlies tegen Oleksandr Usyk: 'Mensen kiezen zijn kant' Tyson Fury verloor in de nacht van zaterdag op zondag na een zinderende vechtpartij voor het eerst in zijn carrière. Hij werd na twaalf loodzware rondes verslagen door de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk na besluit van de jury. Volgens de Brit is Usyk niet als winnaar gekozen vanwege het gevecht, maar omdat zijn land in oorlog is met Rusland.

Fury begon de eerste ronde al met gekke bekken trekken, terwijl zijn Oekraïense tegenstander stoïcijns door vocht. "I won't leave you alone", zei Usyk in gebrekkig Engels voorafgaand aan de partij, oftewel: "Ik laat jou niet met rust."

Dit is het luxeleven van Tyson Fury: een peperduur wagenpark, Rolex-horloges en een enorm landhuis De vechtsportwereld kijkt deze week naar Tyson Fury en Oleksandr Usyk. De twee staan zaterdag tegenover elkaar in Saoedi-Arabië en gaan allebei enorme bedragen verdienen aan het gevecht. Wie de rijke Fury een beetje kent, weet dat hij niet vies is van pronken grof geld uitgeven.

Gebroken kaak

Usyk liep ook ernstige verwondingen op aan het gevecht. Nadat hij in Saoedi-Arabië nipt tot winnaar werd uitgeroepen, moest de wereldkampioen naar het ziekenhuis vanwege een mogelijk gebroken kaak.

Tyson Fury tegen Oleksandr Usyk: zoveel geld ontvingen de boksers voor Ring of Fire Tyson Fury en Oleksandr Usyk boksten zaterdag tegen elkaar in wat een van de grootste partijen van de laatste jaren bleek te worden. Usyk won de wedstrijd waarbij nogal wat op het spel stond. Hij kreeg zo ongeveer alle relevante titels omgehangen. Beide vechters ontvingen bovendien een enorm bedrag.

De nipte overwinning van Usyk werd betwijdeld door Fury. Hoewel er onderling veel respect was tussen Fury en Usyk, was de Brit het niet helemaal eens met de beslissing van de jury. "Ik geloof dat ik dat gevecht heb gewonnen", vertelde Fury kort na de slijtageslag in Saoedi-Arabië. "Hij won een paar van de rondes, maar ik won de meerderheid."

Oorlog

De oorlog in Oekraïne zou volgens Fury hebben meegespeeld bij de jury. Usyk sprak zich na afloop ook emotioneel uit over de oorlog in zijn thuisland. "Ik wil mijn team heel erg bedanken. Het is een geweldige kans voor mijn familie, voor mij en voor mijn land. Het is een geweldige dag." Ook schreeuwde hij de kreet Slava Ukraini, wat Glorie aan Oekraïne betekent. Een referentie aan de oorlog.

Conor McGregor haalt uit na Oleksandr Usyk tegen Tyson Fury: 'Hij speelde verstoppertje' Conor McGregor was niet onder de indruk van de prestatie van Oleksandr Usyk in zijn partij tegen Tyson Fury. De Ierse superster vond dat de Oekraïner 'verstoppertje speelde' in het gevecht.

Bier

Toch had dat alles niets te maken met reden van Usyk om de uitnodiging van zijn tegenstander af te slaan. Die reden was namelijk heel simpel. Usyk drinkt liever wijn.

Dat Fury wel van het drankje houdt bleek ook uit eerdere uitspraken van de bokser, voorafgaand aan de wedstrijd. Hij dacht Usyk met gemak te kunnen verslaan, zelfs met vijftien bier op. "Ik denk dat als ik helemaal niet train voor dit gevecht en een dag van te voren vijftien Peroni (bier, red.) drink, mét een gewicht van 160 kilo... Wat gaat-ie doen? Mij de ring doorslaan?", waren de woorden van Fury op een persconferentie.