Manchester City wint van Forest in strijd om kampioenschap, maar raakt wel belangrijke schakel kwijt

Manchester City had het zondag enorm zwaar op bezoek bij Nottingham Forest. Desondanks won de ploeg van Pep Guardiola wel (0-1) en nadert het koploper Arsenal nu op één punt. City heeft zelfs nog een wedstrijd tegoed.

Forest kreeg direct een paar grote kansen, maar verzuimden te scoren. Na een halfuur spelen was daar Josko Gvardiol die het openingsdoelpunt maakte namens Manchester City. De Kroatische verdediger kopte knap een corner binnen.

In de rust werd City-keeper Ederson gewisseld, door een blessure die hij in de eerste helft opliep. Stefan Ortega was zijn vervanger. Ederson stond dit seizoen al vaker aan de kant met pijntjes: Ortega speelde mede door zijn blessures zijn zeventiende wedstrijd van het seizoen in alle competities.

Guardiola was er na een uur spelen (en nog steeds die voorsprong van één doelpunt) niet helemaal gerust op en besloot Erling Haaland in te brengen. Ook de Noorse spits was niet topfit. Niet Julian Alvarez verliet het veld voor Haaland, maar Jack Grealish. De Engelsman was daar zichtbaar niet blij mee.

Later zal Grealish toch even vanaf de bank hebben zitten juichen, want Haaland werkte wel de 2-0 binnen. In de 71e minuut maakte hij, op aangeven van (wie anders dan) Kevin De Bruyne, de tweede treffer namens City. De Belgische middenvelder gaf ook de assist op de 1-0.

Stand in de Premier League

Arsenal is momenteel de koploper in de Premier League, met nog drie wedstrijden te spelen. Toch heeft de ploeg van Mikel Arteta het niet in eigen hand, omdat Manchester City nog vier wedstrijden te spelen heeft én maar één punt achter staat. City speelt nog tegen Wolverhampton Wanderers, Fulham, Tottenham Hotspur en West Ham United.

Arsenal speelt nog tegen Bournemouth, Manchester United en Everton.