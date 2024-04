Arsenal houdt nipt stand tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur en behoudt koppositie Premier League

Arsenal heeft zondagmiddag de North London derby gewonnen. Uit bij de rivaal Tottenham Hotspur leek het verschil met een 0-3 ruststand al snel gemaakt, maar het werd in de slotfase toch nog spannend. Arsenal hield echter ternauwernood stand: 2-3. De ploeg van Mikel Arteta behoudt daarmee de leiding in de Premier League. Concurrent Manchester City komt later op zondag nog in actie.

Arsenal begon als koploper aan het duel, maar heeft de titelstrijd niet in eigen hand. De kleine voorsprong op Manchester City heeft het vooral te danken aan het duel dat The Gunners meer gespeeld hebben. Om de druk op The Citizens moest het duel met aartsrivaal Spurs dus gewonnen worden.

Na een kwartier hadden beide ploegen nog niet op het doel van de ander weten te schieten, maar toch was het 0-1. Pierre-Emile Højbjerg knikte een corner onbedoeld in eigen doel. Spurs leek snel te reageren via Micky van de Ven. Een mislukt schot van Pedro Porro kwam voor de voeten van de Nederlander, die de bal binnenschoot. De VAR zag echter dat Van de Ven buitenspel stond en dus ging het feest niet door.

Spurs kon hoop putten uit de afgekeurde goal, maar bij rust was het duel al zo goed als beslist. Bukayo Saka rondde een pijlsnelle counter van The Gunners koeltjes af en even later trof Arsenal via Kai Havertz opnieuw doel uit een corner: 0-3.

Arsenal had dus volledig de controle, maar Arsenal-keeper David Raya bracht zomaar de spanning terug in het duel. De Spaanse doelman trapte half in de grond en legde de bal daarmee panklaar voor Cristian Romero, die simpel de 1-3 kon binnenschuiven.

Spurs zette nog een keertje aan om zichzelf te helpen in de strijd om een ticket voor de Champions League, maar ook om de aartsrivaal pijn te doen in de titelstrijd. Declan Rice trapte tien minuten tijd volledig naast de bal en schopte vol tegen Ben Davies. Scheidsrechter Michael Oliver wees na het bekijken van de beelden naar de stip en Heung-Min Son zorgde vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer.

Voor Arsenal was het daarna vrouwen en kinderen eerst. Dat bleek wel uit het feit dat coach Mikel Arteta Martin Odegaard wisselde voor verdediger Jakub Kiwior. Met de Pool als extra versterking hield Arsenal stand en pakte het drie belangrijke punten in de titelstrijd.

Manchester City

Later op de zondag komt Manchester City in actie. Zij strijden met Arsenal om de titel in Engeland. Op bezoek bij Nottingham Forest moet de druk op de koploper gehouden worden. Het verschil tussen de twee clubs is vier punten, maar City loopt twee duels achter op de Londenaren.

Liverpool haakte zaterdag af in de titelstrijd. Op bezoek bij West Ham United werd het 2-2. Het lijkt er daardoor op dat Liverpool, waar Arne Slot waarschijnlijk volgend seizoen de nieuwe trainer is, derde wordt. Na afloop ging het vooral over een opmerkelijk moment met Cody Gakpo.

Ongeloof om terugfluiten Cody Gakpo (en de uitleg van de scheidsrechter wordt niet serieus genomen) Cody Gakpo dacht zaterdag heel even uit te groeien tot de held van de dag bij Liverpool, maar daar stak arbiter Anthony Taylor een stokje voor. Tot ongeloof van vrijwel alles en iedereen die naar het duel met West Ham United (2-2) zat te kijken. Inmiddels heeft Taylor verklaard waarom hij floot.

