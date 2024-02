Ajax en PSV spelen gelijk in de Arena, Luuk de Jong scoort zijn tiende doelpunt ooit tegen Ajax

Ajax en PSV hebben zaterdagavond gelijkgespeeld in de Arena. Een slordig, maar hard gevecht krijgt geen winnaar. PSV blijft ongeslagen in de Eredivisie, Ajax blijft steken op de vijfde plaats.

90+5': Afgelopen! PSV en Ajax spelen met 1-1 gelijk in de Arena. Lees het verslag van de wedstrijd: klik op de verwijzing hieronder.

Koploper PSV speelt gelijk tegen Ajax in een slordige kraker en blijft ongeslagen in Eredivisie Waar men hoopte op een spektakelstuk in Amsterdam werd het vooral een slordig schaakspel. De wedstrijd verliep vrij stroef en werd nooit echt een open wedstrijd. Steven Berghuis scoorde de 1-0 uit een counter, waarna tien minuten later Luuk de Jong de gelijkmaker maakte. De eindstand: 1-1.

90+1': Terwijl de vierde man het bord met vijf omhoog houdt, om de vijf minuten blessuretijd aan te geven, bedient Brobbey maar weer eens een medespeler. Taylor stuit op Benítez.

75': De gemoederen beginnen nou wat hoger op te lopen, wat het spel niet aantrekkelijker maakt. Hier en daar ontstaan wat irritaties en opstootjes. Nu tussen Brobbey en Ramalho, de Ajax-spits duwde Ramalho van zich af na lang vasthouden. Ramalho kreeg geel en Brobbey alleen wat strenge woorden.

68': PSV was heel dichtbij de voorsprong in de Arena! Luuk de Jong kopte uit een corner snoeihard tegen de kruising aan. Niemand lijkt grip te krijgen op De Jong in de lucht.

61': De openingsfase van de tweede helft verloopt nogal stroef. Een kans voor Berghuis die geblokt werd en een schot van Bakayoko recht op Ramaj af zijn de hoogtepunten van het tweede bedrijf. Beide ploegen komen nog niet tot grote kansen.

Een stroeve start van de tweede helft tussen Ajax en PSV © Pro Shots

46': De wedstrijd is weer van start! Er zijn geen wijzigingen gedaan in de rust. Kan Ajax blijven counteren tegen PSV of gaan de Eindhovenaren erop en erover in Amsterdam?

45': RUST! De twee minuten aan blessuretijd zijn voorbij en de heren gaan rusten met een stand van 1-1. PSV is meer aan de bal, maar Ajax komt er gevaarlijk snel uit met een belangrijke rol voor Brobbey daarin. Ajax op hun beurt moeten waken voor de snelle combinaties van PSV voorin.

34': Daar is PSV met de 1-1. De eerste grote kans die PSV weet te creëren is meteen raak. Wie anders dan Luuk de Jong doet het voor PSV. Ismael Saibari gaf een voorzet die De Jong langs Ramaj veegde. De verdediging van Ajax werd door loopacties van Lozano en Saibari helemaal uit elkaar getrokken. 1-1 in Amsterdam.

Luuk de Jong rondt een fraaie aanval knap af: 1-1 ⚖️#ajapsv pic.twitter.com/4Oxbb7D2h8 — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

25': Devyne Rensch gaat voor de zoveelste keer zitten op de grond, het schoot wederom in zijn bovenbeen. De gelegenheidslinksback kreeg na tien minuten last van zijn lies na een fel duel met Johan Bakayoko. Het is einde wedstrijd voor hem, Borna Sosa is zijn vervanger.

18': Ajax komt op 1-0! Steven Berghuis heeft Ajax op 1-0 gezet. Na balverlies van PSV stuurde hij Brian Brobbey de diepte in. Hij kon zelf de kans niet afmaken en hield de bal bij zich, de inlopende Berghuis werd bediend en scoorde door de benen van Benitez.

Berghuis ➡️ Brobbey ➡️ Berghuis ➡️ ⚽



Ajax leidt na deze vlijmscherpe counter ⬇️ pic.twitter.com/UKUJ4u1z3r — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

13': De eerste echt grote kans van de dag is voor Steven Bergwijn. Na een sterk begin van PSV met schoten van Bakayoko en Lozano, komt Ajax iets beter in de wedstrijd. Henderson bediende Taylor achter de verdediging, maar de controle was te moeilijk. Bergwijn werd keurig bediend na goed werk van Brobbey, maar zijn uithaal was onbesuisd en ruim naast.

Steven Bergwijn miste de grootste kans van het eerste kwartier van Ajax-PSV. © Pro Shots

1': Serdar Gözübüyük heeft gefloten voor het begin van de wedstrijd. Onder toeziend oog van Louis van Gaal op de tribune is er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena! De Topper waar iedereen zo erg naar uit keek is van start gegaan.

John van 't Schip kijkt uit naar het debuut van Jordan Henderson en heeft het volste vertrouwen in de aankoop van deze winter. "Hij is het voetbal echt niet verleerd. De afgelopen week had hij een goede invloed op de groep. We hopen dat hij het vandaag op het veld ook laat zien", zei hij tegen ESPN.

Jordan Henderson bij de warming-up van Ajax-PSV © AP

Peter Bosz baalt van de ziekenboeg die steeds groter wordt bij PSV, maar erg druk maakt hij zich niet vertelde hij tegenover ESPN. Hij legt uit dat veel spelers al gauw terug komen. "Bijna alle jongens die er niet bij zijn missen de wedstrijd op een dag. De wedstrijd is nét iets te vroeg. Was het later in de week geweest, hadden ze wel kunnen spelen. Het heeft niets met een griepje te maken."

Peter Bosz gaat in op blessure Noa Lang en vertrek Yorbe Vertessen: 'Ik lach om wat hij zegt' Peter Bosz ging op de persconferentie op vrijdagmiddag in op de twee grote verliezen op de zijkant bij PSV. Noa Lang viel uit met een blessure, Yorbe Vertessen vertrok en ook de transfer van de eventuele vervanger ging niet door. Hoe lost PSV de krappe bezetting op de flanken op?

Opstellingen der beide elftallen

Ajax heeft de opstelling voor De Topper bekend gemaakt. Devyne Rensch zal op de linksbackpositie starten aangezien Josip Sutalo weer terug is. Hij start direct in de basis. Gooijer is de rechtsback van dienst. Jordan Henderson start op het middenveld, zoals al bekend was na de persconferentie van John van 't Schip.

Opstelling Ajax

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling PSV

PSV kampt nogal met een boel blessures, onder andere Noa Lang ontbreekt. Net als Joey Veerman, Malik Tillman, Ricardo Pepi en nu ook Guus Til. De aanvallende middenvelder zal er enkele weken uitliggen. Muro Junior, de teruggekomen Ismael Saibari en Jerdy Schouten vormen het middenveld van PSV. Wel heeft trainer Peter Bosz nog genoeg aanvallende kwaliteiten tot zijn beschikking, met clubtopscorer Luuk de Jong, Johan Bakayoko en Hirving Lozano.

Opstelling PSV: Benítez, Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Mauro Júnior, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano.

PSV kan in de Johan Cruijff ArenA een flinke slag slaan. Bij winst op Ajax blijft het gat met naaste achtervolger Feyenoord sowieso minimaal twaalf punten. Daarbij komt ook nog eens dat de Rotterdammers zondag een zwaar uitduel met AZ staat te wachten.