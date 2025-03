Ajax ontsnapt aan drama bij jubileumduel tegen AZ, PSV kruipt dichterbij

Ajax heeft een vrij bizar jubileumfeest gehad in de Johan Cruijff ArenA. Het werd 2-2 in de kraker met AZ. Er werden drie gele kaarten gegeven en een opstootje zorgde voor een ontketende slotfase. Uiteindelijk moet Ajax genoegen nemen met een punt op hun eigen feestje, daarmee komt PSV dichterbij de koploper van de Eredivisie.

De wedstrijd begon wat later door vuurwerk wegens het 125-jarig bestaan. De wedstrijd begon echter niet zo feestachtig. Ajax speelde weinig agressief en ook AZ had een laag baltempo. Wie geen rustig tempo had was Farioli langs de zijlijn. De Italiaan gebaarde zijn ploeg continu naar voren.

Matige start

Maar Ajax was slap in de duels en werd overklast door een fel AZ in de beginfase. De kansjes die er waren, waren dan weer wel voor de thuisploeg. Maar echt groot mochten deze kansen niet genoemd worden. Ballen werden vrij simpel ingeleverd, zonder dat AZ echt hoge druk zette.

De eerste echt goede kans voor Ajax was er in de 35e minuut. Dat was een beetje Ajax-voetbal waar ook het publiek op aansloeg. Brobbey werd ingespeeld en controleerde bal knap, hij tikte de bal naar Fitz-Jim die Traoré wegstuurde. Met een leep balletje wilde hij de bal op het hoofd van Godts planten. Maar hij kopte niet hard genoeg.

Rode kaart

De sfeer keerde een beetje om in de ArenA richting het einde van de eerste helft. De irritaties richting de arbitrage liep hoog op. AZ was behoorlijk fel in duels en maakte slimme overtredingen op Ajax. Op een gegeven moment kwam die onvrede tot uiting bij de Ajax-bank. Assistent Sànchez Mateos ging tekeer tegen de vierde man en kreeg geel. Dat maakte zijn boosheid nog erger, en hij deed het nog een keer dunnetjes over. Dat betekende nog een gele kaart, dus rood. Higler kreeg een striemend fluitconcert bij het rustsignaal.

Zou de feeststemming terugkeren na rust? Wat de fans op de tribunes betreft wel. De spelers werden weer onthaald met vuurwerk, waardoor de start van de tweede helft ook even uitgesteld werd. De ArenA viel helemaal stil toen Zico Buurmeester in de 52e minuut de 0-1 erin schoot. Vlak ervoor schoot Kenneth Taylor de bal nog op de paal, maar daarna had Ajax geen antwoord op een vliegensvlugge counter van AZ.

Goal Gaaei

Lang bleef Ajax niet op achterstand. Er werd een tandje bij gezet en Davy Klaassen werd gebracht. Nog geen tien minuten na de goal van AZ was het Anton Gaaei die de gelijkmaker binnenschoot. De opstomende back werd bediend door Traoré in de zestien en hij prikte de bal zo in de lange hoek. De ArenA ontplofte even.

Opstootje

Niet lang daarna liep het allemaal even uit de hand. Anton Gaaei kreeg een rode kaart wegens een grove charge, en twee minuten later mocht ook Alexandre Penetra van AZ het veld ruimen. Daarna werd het grimmig langs de lijn. Er ontstond enorm veel discussie langs de zijlijn en Maarten martens en Wouter Goes haalden de AZ’ers van het veld. Ajacieden reageerden daar razend op. Het ontketende de wedstrijd.

Bizarre slotfase

Het opstootje werd de welbekende vlam in de pan. De hele ArenA leefde op. En op het veld werd het een echt gevecht. Vlak voor tijd kopte Ibrahim Sadiq de 1-2 binnen en leek Ajax te gaan verliezen op het eigen feestje. Maar niets was minder waar want twee minuten later tikte Oliver Edvardsen de 2-2 binnen.

