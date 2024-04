Ajax verliest arbitragezaak en is ruim miljoen euro kwijt aan zaakwaarnemer Nicolás Tagliafico

Ajax heeft de arbitragezaak tegen de zaakwaarnemer van Nicolás Tagliafico verloren. De club moet de Argentijn Ricardo Schlieper, die ruim een miljoen euro declareerde bij Ajax, nog 100.000 euro betalen.

Schlieper bemiddelde bij de contractonderhandelingen van Tagliafico in Amsterdam. Daar zitten flink wat makelaarskosten aan verbonden voor Ajax. Schlieper ontvangt voor zijn werkzaamheden 200.000 euro exclusief btw zodra de speler wordt ingeschreven bij de KNVB. Daar komt nog 100.000 euro bij als Tagliafico na de transferzomer van 2019 nog bij Ajax zit. Na deadline day in september 2020 mag Schlieper nog eens 70.000 euro bijschrijven, is de afspraak.

Om Tagliafico te behouden, maakte Ajax ieder seizoen een nieuwe deal met zijn zaakwaarnemer, meldt Voetbal International. Daags voordat de deadline verloopt, stuurt Marc Overmars berichten naar de zaakwaarnemer, met teksten als: 'We need Nico one more year!!!' en 'A fantastic offer for you and Nico'. Schlieper gaat daar echter niet op in en antwoordt dat het Tagliafico zijn wens is om de markt op te gaan.

Toch komen beide partijen uiteindelijk tot een overeenkomst. In de aanloop naar de transferzomer van 2019 worden aanvullende afspraken vastgelegd in een addendum. Het zou in elk geval gaan om een opgewaardeerd contract en de toezegging dat de Argentijn nog een jaar bij Ajax blijft. Schlieper krijgt voor zijn bemiddeling bij deze afspraken 500.000 euro.

Ajax was in de veronderstelling dat met deze 500.000 euro de eerder afgesproken 100.000 en 70.000 euro komen te vervallen. Schlieper vindt echter dat hij hier ook nog steeds recht op heeft. Bij de nieuwe onderhandelingen in 2020 waarbij Tagliafico zijn contract tot 2023 verlengt eist de zaakwaarnemer deze 70.000 euro alsnog, bovenop 150.000 euro die hij ontvangt voor deze bemiddeling.

Schlieper claimt nog een ton

Na het vertrek van Tagliafico bij Ajax naar Olympique Lyonnais claimt Schlieper dat hij nog recht heeft op de 100.000 euro van zijn eerste onderhandeling. Het gaat om de bonus op basis van het feit dat Tagliafico na de transferzomer van 2019 nog in Amsterdam speelde. Die is niet betaald volgens Schlieper.

Ajax vindt deze claim onterecht. Volgens de club is de eerste provisiedeal vervallen toen hij in 2019 een half miljoen kreeg bij de opwaardering van het contract. Hoewel Ajax wel de beloofde 70.000 euro heeft betaald, betekent dit volgens de club niet dat Schlieper ook nog recht heeft op de eerder afgesproken 100.000 euro.

Schlieper laat het er niet bij zitten en stapt naar de arbitragecommissie. Ajax is het daar niet mee eens en eist op haar beurt vijf ton van Schlieper. Uit het vonnis van maandag blijkt echter dat Ajax onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat met het tweede provisiecontract de eerste afspraak zou vervallen. De zaakwaarnemer heeft dus nog een ton tegoed van de Amsterdamse club. In totaal heeft hij ruim een miljoen euro verdiend aan Ajax.