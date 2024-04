LeBron James (39) laat niets los over toekomstplannen na exit in play-offs: 'Daar antwoord ik niet op'

Voor LeBron James (39) zit het seizoen in de NBA erop na de uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs. De vedette verloor in vijf wedstrijden met Los Angeles Lakers van Denver Nuggets (1-4). Heeft LeBron zijn laatste wedstrijd voor de roemruchte club uit LA gespeeld? Dat was de vraag die na afloop van de wedstrijd werd gesteld.

"Was er enig moment waarop je dacht dat dit je laatste wedstrijd voor de Lakers was?", vroeg een aanwezige journalist. "Uhm, daar ga ik niet op antwoorden", was de korte reactie van King James. "Ik kan momenteel nog niet antwoorden op de vraag of ik door ga. Ik heb er nog niet over nagedacht. Natuurlijk zit ik op een gegeven moment samen met mijn makelaar Rich Paul (vriend van zangeres Adele, red.)."

James wil zijn toekomst ook samen bespreken met zijn familie. "En dan zien we wat het beste is voor mijn carrière. Ik bespreek het met ze wanneer het echt nodig is", vertelde James, die misschien ook met zijn zoon samen kan spelen in de toekomst. Bronny James (19) heeft zich aangemeld voor de NBA Draft. De vraag is echter of hij gekozen gaat worden door een van de teams, omdat James junior zijn eerste jaar op college niet zo succesvol was.

Belasting

James heeft zijn 21e seizoen in de NBA achter de rug. Aan hem lag de uitschakeling niet. In het laatste play-offduel met Denver Nuggets (106-108) was hij goed voor 30 punten, 9 rebounds en 11 assists. En dat dus in jaar 21.

Hoe belastend basketbal is voor hem? "Voor mij zeer belastend", was het antwoord van LeBron. "Zowel op mentaal, fysiek als spiritueel vlak. Om deze sport te beoefenen op zo'n hoog niveau heeft veel impact. Het vraagt veel toewijding, hard werk en het zijn ook veel lange uren. Het was zeer belastend, maar het loonde wel."

Olympische Spelen

In de zomer doet LeBron James ook nog even mee aan de Zomerpelen in Parijs. Daar wil hij met een absoluut sterrenteam van de Verenigde Staten zijn derde gouden medaille veroveren. James heeft nog een contract tot volgend jaar bij de Lakers, maar heeft een player option in zijn contract waardoor hij zelf mag bepalen of hij free agent wordt.