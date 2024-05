'Ajax zwaait talent van eerste elftal transfervrij uit na weigeren van contractverlenging'

Ar'Jany Martha speelt volgend jaar niet meer voor Ajax. Dat meldt Voetbal International aan de vooravond van de nieuwe transferwindow. Het multifunctionele talent wil elders zijn geluk gaan beproeven.

Ajax wilde Martha een verlenging van zijn contract aanbieden, maar daar ging het talent niet mee akkoord. Daarom zal hij aan het eind van dit seizoen transfervrij op te pikken zijn. Martha kon voor drie seizoenen bijtekenen bij de Amsterdammers, maar dat voorstel heeft hij dus afgewezen. De twintigjarige speler maakte onlangs ook de keuze om zijn interlandloopbaan voort te zetten in Curaçao. Martha speelde in de jeugd van Ajax voornamelijk linksbuiten, maar zijn debuut in het eerste elftal maakte hij op de linksbackpositie.

Uitspraken

John van 't Schip liet Martha dit seizoen debuteren in het eerste van Ajax tijdens een wedstrijd tegen FC Volendam, maar de coach liet hem in februari voor het laatst spelen tegen NEC. De coach deed in die periode een aantal opvallende harde uitspraken over het talent. "We zitten hier bij een profclub, het is geen liefdadigheidsinstelling. Je moet presteren en goed spelen, dat lukte hem duidelijk niet. Het gaat er ook om hoe je in het veld staat, dat was niet goed genoeg. We voelden niet dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor een reden dan ook. Daarom hebben we besloten dat hij niet meegaat", zei Van 't Schip voor het tweeluik met Bodø/Glimt.

Transferwindow

Met het vertrek van Martha lijkt Ajax op de linksbackpositie een optie minder te hebben. De laatste wedstrijden stelde Van 't Schip voornamelijk Jorrel Hato op als linksback. Hij speelde eerst vooral als centrumverdediger, maar daar begonnen Ahmetcan Kaplan en Josip Sutalo. Ook Borna Sosa kan nog als linksback uit de voeten. De Kroaat werd afgelopen zomer voor acht miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart, maar hij kon nog niet overtuigen. Er wordt in de media al gespeculeerd over een vertrek van Sosa, maar er lijkt nog niets concreets.