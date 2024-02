John van 't Schip neemt Martha niet mee naar Bodø/Glimt: 'Zijn geen liefdadigheidsinstelling'

Ajax moet het in de poolcirkel, daar waar FK Bodø/Glimt zijn thuiswedstrijden op kunstgras afwerkt, stellen zonder Ar'Jany Martha. Een bewuste keuze, zo laat trainer John van 't Schip bij de vooruitblikkende persconferentie weten: "We zijn geen liefdadigheidsinstelling".

De linksback die ook als links- en zelfs als rechtsbuiten kan spelen kreeg de laatste tijd veel speelminuten in Ajax 1. Toch heeft Van 't Schip gekozen om hem niet mee te nemen voor de return van de tussenronde van de Conference League. "Hoe hij in het veld stond was niet goed genoeg in mijn ogen. Daarom hebben we dit besluit genomen. We zijn immers een profclub."

Ajax schuift al weken met veel poppetjes achterin. Jorrel Hato en Devyne Rensch wisselen nogal veel van positie. De sleutel lijkt nog niet gevonden, want de tegendoelpunten blijven komen. John van 't Schip maakt zich niet zo druk om die statistiek. "We hebben al veel geprobeerd met Sosa, Hato en Rensch. Tegen NEC probeerden we het weer met Hato op links en Rensch in het centrum, dat is ook niks nieuws. We kijken nu per wedstrijd. Het zijn allemaal jongens die gewend zijn achterin te spelen, al zijn ze misschien op die exacte plek niet altijd even comfortabel."

Ajax rekent in Noorwegen weer op Berghuis

Goed nieuws was er over Berghuis. "Hij is er weer bij, hij is de aanvoerder en een belangrijke speler voor ons. Afgelopen zondag haalde hij nét niet, donderdag is hij er weer en dat is belangrijk voor ons. Hij heeft een groot aandeel in ons scorend vermogen." Van 't Schip kan rekenen op een volledig fitte selectie, alleen is het onduidelijk of Branco van den Boomen negentig minuten kan spelen. "Het is natuurlijk kunstgras en daarmee onduidelijk of hij na een knieoperatie wel kan spelen."

Ajax speelt donderdagavond om 18.45 uur de terugwedstrijd bij Bodø/Glimt. In Amsterdam werd het ternauwernood 2-2. Steven Berghuis was daar erg belangrijk en Ajax rekent ook in Noorwegen weer op hem. "Hij heeft een groot aandeel in ons scorend vermogen", aldus een tevreden Van 't Schip.

Ajax heeft belangrijke speler weer terug voor return tegen Bodø/Glimt Ajax is met een selectie van 23 spelers afgereisd naar het noorden van Noorwegen om daar donderdag te gaan spelen tegen Bodo/Glimt. Trainer John van 't Schip heeft een belangrijke speler terug.

Van 't Schip vindt dat hij recht heeft van klagen

Van 't Schip was na het gelijkspel tegen NEC (2-2) zeer fel, al vond hij dat zelf wel meevallen. "Het is maar net hoe je dat wil uitleggen. Ik heb gezegd dat we kwalitatief weten dat we ergens naartoe willen, maar daar nog niet zijn. Als Ajax zijnde wil je altijd gaan voor de eerste plek, dit jaar blijkt dat dit niet het geval is en dat heeft zijn redenen. Dat weten wij allemaal, maar dat heeft niets te maken met hoe ik de selectie zie."

Hij klaagde over hoe de buitenposities werden ingevuld. Normaal gesproken spelen daar Berghuis en Steven Bergwijn, maar die ontbraken. Dat hij daar hard over naar buiten treedt vindt Van 't Schip logisch. "Ik zei gewoon dat het een groot verschil is als je daar Bergwijn en Berghuis hebt staan. Dat zijn twee ervaren spelers en toen had ik twee jonge spelers. Dat is nogal een verschil."

Ajax ontsnapt na spectaculaire slotfase aan pijnlijk verlies tegen Bodø/Glimt Ajax is met de schrik vrij gekomen in eigen huis. Het keek lang tegen een 2-0-achterstand aan maar in de blessuretijd maakte Ajax toch nog gelijk. Via een benutte penalty van Branco van den Boomen en een subtiel lobje van Steven Berghuis in de slotseconde werd het 2-2 in Amsterdam.

Laatste kans op succes

Voor Ajax is de Conference League de laatste kans op een succesje, in de competitie vecht het om plek vier en in de KNVB Beker zijn ze uitgeschakeld. Zo ziet Van 't Schip het ook. FK Bodø/Glimt is gebleken een taaie tegenstander te zijn, een overwinning behalen is dus zeker nog een hele klus. "Het is geen ploeg die zomaar overlopen kan worden, ze hebben bewezen goede resultaten neer te kunnen zetten in Europa. Misschien hebben zij een klein voordeel, maar dat zegt niet dat wij niet kunnen winnen. Wij moeten gewoon dingen anders doen dan in Amsterdam."