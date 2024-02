Ar'Jany Martha reageert op snoeiharde kritiek van John van 't Schip: 'Zo gaat het nou eenmaal'

Ar'Jany Martha heeft na de wedstrijd van Jong Ajax gereageerd op de kritiek die John van 't Schip uitte vorige week. De coach van de Amsterdammers vond de houding en inzet van de jongeling niet goed en dus is hij terug gezet naar de beloften. Martha wilde niet veel kwijt over het incident, maar hij blijft in ieder geval strijdlustig.

"Het is niet dat ik me extra wil laten zien", vertelt Martha na een vraag van ESPN over zijn gevoel na de kritiek. "Ik moet gewoon doen wat ik altijd wil doen en daar houd ik me ook aan. Ik heb het liever alleen over deze wedstrijd. Het is gewoon een harde wereld. Je moet het gewoon accepteren en ook weer doorgaan. Zo gaat het nou eenmaal. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen en dan kom ik er wel."

Kritiek

Voor de wedstrijd tegen Bodø/Glimt werd Van 't Schip gevraagd naar de afwezigheid van Martha. Daar had de coach een snoeiharde uitleg voor. " Hoe hij in het veld stond was niet goed genoeg in mijn ogen. Daarom hebben we dit besluit genomen. We zijn immers een profclub en geen liefdadigheidsinstelling. Het was niet zo dat we voelden dat daar iemand stond, die er vol voor ging. Je moet wel presteren en goed spelen en dat deed hij duidelijk niet. "

Ontwikkeling

Voor Martha ging het dit seizoen erg snel. Het talent van de Amsterdammers werd plots opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen PSV eerder dit jaar en een paar dagen later stond hij ineens als linksback in de basis tegen FC Volendam. Van 't Schip liet hem dus vroeg in zijn loopbaan zijn debuut maken, maar inmiddels vindt de coach dat de jongeling niet meer voldoet aan de eisen.