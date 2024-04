'Almere City zet in op terugkeer en klopt aan bij Ajax voor opvolger Alex Pastoor'

Almere City ziet in Hedwiges Maduro de ideale opvolger van hoofdtrainer Alex Pastoor. De assistent-trainer van Ajax moet volgens Voetbal International de terugkeer maken naar zijn geboorteplaats.

Volgens Voetbal International is Almere al in gesprek met Ajax over het mogelijke ontbinden van het contract van Maduro. De in Almere geboren oud-voetballer is op dit moment assistent van John van 't Schip bij het eerste elftal. Het is geen geheim dat hij graag op zijn eigen benen wil staan en hoofdcoach wil worden. Die kans krijgt hij nu bij Almere. Echter is de deal nog lang niet beklonken, want er zijn nog wat beren op de weg. Zo kwam Maduro vorig jaar na een lange soap over van Almere naar Ajax en heeft hij nog een contract tot 2026.

Mogelijkheden bij Ajax

Maduro heeft naast de interesse van Almere City ook nog mogelijkheden om door te groeien bij Ajax. Zo zouden de Amsterdammers in hem de coach zien voor Jong Ajax. Dat is op dit moment Dave Vos, maar de kans is aanwezig dat hij doorgeschoven wordt naar de A-selectie. Maduro lijkt echter de voorkeur te geven aan een trainerspositie in de Eredivisie, waardoor de interesse van Almere City een uitkomst is.

Andere kandidaten

Almere City had naast Maduro eerst nog een aantal andere namen op het lijstje staan. Één van die namen was Rick Kruys. De huidige coach van VVV Venlo is een gewilde naam voor volgend seizoen, aangezien hij al heeft aangegeven dat hij gaat vertrekken bij de Limburgers. Almere sprak met de coach, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Ook sc Heerenveen voerde gesprekken met Kruys en daar lijkt hij nog steeds een optie. Echter is er wel stevige concurrentie van Maurice Steijn en met name Robin van Persie, die op pole position zou liggen.