'Duurste assistent van Nederland' mogelijk weer terug naar Almere City bij vertrek Alex Pastoor

Hedwiges Maduro werd met veel bombarie naar Ajax gehaald als assistent-trainer, maar aan zijn tijd in Amsterdam komt mogelijk sneller dan gehoopt een einde. Hij zou in beeld zijn bij zijn oude club Almere City om Alex Pastoor op te volgen, die bezig lijkt aan zijn laatste maanden.

Pastoor heeft een aflopend contract en wordt genoemd bij Heerenveen, waar Kees van Wonderen vertrekt. Overigens staat ook Robin van Persie op het lijstje bij de Friezen. In Almere zijn ze al voorzichtig aan het kijken naar opvolgers voor Pastoor, mocht het komen tot een afscheid. Daarbij viel volgens Voetbal International de naam van VVV-trainer Rick Kruys, maar ook die van Maduro.

Maduro heeft over keuze niets te klagen. De 39-jarige assistent kan namelijk ook bij Ajax blijven, maar dan als hoofdtrainer van de beloftenploeg. Maandagavond was hij nog de eindverantwoordelijke bij dat team als onderdeel van zijn UEFA Pro-opleiding, die hij volgende maand hoopt af te ronden.

'Duurste assistent van Nederland'

Maduro werd vorig jaar voor zo'n 600.000 euro door Ajax. John Bes, algemeen directeur van Almere City, noemde hem de 'duurste assistent van Nederland'. Maduro kwam als assistent van Maurice Steijn, alleen dat werd geen gelukkig huwelijk. Steijn werd na een horrorstart buiten geknikkerd en beschuldigde Maduro van 'lekken'.

Sportpsychologe Annemieke Zijerveld trok de leidinggevende capaciteiten van Steijn in twijfel. Volgens de oud-trainer kwamen die geluiden van Maduro, met wie Zijerveld nog regelmatig contact had. Bij Rondo noemde Steijn Zijerveld 'dat wijf van Almere'.

Over Maduro zei hij: "Binnen de staf zijn er harde noten gekraakt en die band was onherstelbaar beschadigd. Niet alleen met mij, hè. Ook bij de spelersgroep is dat hele verhaal slecht gevallen. Waarom ik hem er dan niet uit heb gegooid? Nou, dat was wel mijn bedoeling. Als ik na FC Utrecht (de 4-3 verloren wedstrijd die Steijns laatste Ajax-wedstrijd werd, red.) had besloten door te gaan, was dat zonder hem geweest."