René van der Gijp snapt niets van trainerskandidaat Ajax: 'Heeft oude club in half jaar 92 miljoen gekost'

René van der Gijp vindt het financiële verleden van Ajax-kandidaat Graham Potter wel heel opvallend. De analist van Vandaag Inside heeft eens zitten rekenen en weet dat de Engelsman Chelsea in een half jaar tijd 92 miljoen euro heeft gekost.

Van der Gijp heeft eens zitten rekenen en komt op schokkende bedragen uit rond de periode van Potter bij Chelsea. "Die Potter, ik heb dat toch vanmiddag nog gezegd. Die heeft Chelsea gewoon in een half jaar tijd 92 miljoen euro gekost. Dat zijn toch geen normale bedragen. Hij kreeg 34 miljoen euro afkoopsom, rond de dertig miljoen hebben ze ook nog aan Brighton overgemaakt. En dan nog zijn salaris, dat was tegen de zestien miljoen euro per jaar."

Eerste aanbieding

De oren van Van der Gijp gingen helemaal klapperen, toen hij hoorde dat Potter de eerste aanbieding van Ajax ook nog eens van tafel had geveegd. De analist kan dit dan ook niet zonder lachen vertellen. "De eerste aanbieding was zes ton per jaar en die heeft hij van tafel geveegd. Als je zestien miljoen gewend bent, dan is dat ook anders natuurlijk. Waar zou zo'n man genoegen mee nemen vijf/zes miljoen?"

'Graham Potter wijst eerste aanbieding van Ajax af' Graham Potter is inderdaad in Amsterdam en had daar slecht nieuws voor het Ajax-bestuur. De Engelse trainer heeft het eerste bod van Ajax afgewezen. De club zou te weinig salaris bieden.

Andere optie

Johan Derksen gooit nog een andere naam op tafel voor Ajax. Hij vindt Erik ten Hag een goede coach voor Ajax, maar dan zit je volgens de analist met hetzelfde probleem als bij Potter. "Ten Hag zou uitermate geschikt zijn bij Ajax, maar die zit ook in een salarisschaal dat de Nederlandse bedragen een fooi zijn. Daarin zit Ten Hag met hetzelfde probleem." De Tukker is op dit moment nog coach van Manchester United, maar door de mindere prestaties is hij zijn baan niet zeker.