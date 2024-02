Arne Slot maakt zich geen zorgen over Santiago Giménez: 'Uit voorzorg'

Trainer Arne Slot denkt dat hij snel weer gebruik kan maken van zijn eerste spits Santiago Giménez. De Mexicaan heeft een lichte kuitblessure en skipt daarom Sparta-thuis. "We houden hem nu uit voorzorg even aan de kant."

Slot denkt dan ook dat hij Giménez niet lang hoeft te missen. De spits, die in het begin van het seizoen erop los scoorde, maar de laatste weken wat minder op dreef is, raakte geblesseerd tegen AZ. In dat bekerduel kreeg hij last van zijn kuit maar voetbalde hij wel bijna de 90 minuten vol. "Het is dan even afwachten hoe het gaat", zei Slot bij ESPN.

"Hij heeft veel duels gespeeld", legt Slot uit die daarom heeft besloten om hem voor de Rotterdamse derby buiten de selectie te houden. Donderdag wacht de heenwedstrijd van de tussenronde van de Europa League. In De Kuip is AS Roma de tegenstander en Slot hoopt dan weer een beroep te kunnen doen op Giménez.

Giménez maakte voor de winterstop 18 doelpunten voor Feyenoord in de Eredivisie. Hij scoorde de afgelopen maand slechts één keer. De Mexicaan trof de laatste vijf 5 geen doel voor de nummer 2 van de Eredivisie.