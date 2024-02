Feyenoord enige club ooit die de bekerfinale haalde met alleen maar thuisduels

Feyenoord heeft een stukje twijfelachtige geschiedenis geschreven in de KNVB Beker. De club won donderdagavond de halve finale thuis van FC Groningen en staat dus in de bekerfinale tegen NEC op 21 april. De weg naar de finale is een bijzondere, want Feyenoord is de enige club die met alleen maar thuisduels de bekerfinale haalde. En nu zelfs twee keer.

Feyenoord deed dat ook al eens in het seizoen 2017/2018 en nu dus in 2023/2024 weer, zo berekende statisticus Bart Frouws. Feyenoord - FC Groningen was al de vierde (van vier) thuiswedstrijden in de beker. Ook de finale is in de eigen Kuip, maar dat mag officieel geen thuiswedstrijd heten, omdat er evenveel fans van beide ploegen welkom zijn. Maar iedereen weet: Feyenoord in de Kuip is gewoon een thuiswedstrijd.

Sinds de afschaffing van de groepsfase in 2003, hebben slechts twee teams de finale van de KNVB Beker bereikt na uitsluitend thuisduels:



- Feyenoord in 2017/18

- Feyenoord in 2023/24 — Bart Frouws (@bartf) February 29, 2024

Na de loting van de halve finales zochten we al uit hoe vaak Feyenoord nou daadwerkelijk thuiswedstrijden loot in de beker. Afgelopen seizoenen klaagden veel fans van andere clubs over de warme balletjes en dat het wel heel oneerlijk oogde dat Feyenoord wéér thuis speelde. Uit ons onderzoek over de afgelopen tien seizoenen blijkt: Feyenoord loot inderdaad bovengemiddeld vaak thuis in de KNVB Beker.

Veertig duels, heel veel thuis

We kijken voor de cijfers naar de afgelopen tien seizoenen in de KNVB Beker. Dus van 2013/2014 tot en met 2023/2024. In die periode speelde Feyenoord 41 wedstrijden en het valt inderdaad op: veel van die wedstrijden werden in de eigen Kuip gespeeld. Als het wel uit speelde, dan werd Feyenoord óf meteen uitgeschakeld, óf de ploeg ging met veel moeite door. Zelden ging het makkelijk buitenshuis in de beker.

Laatste uitwedstrijd

Om te beginnen: de laatste uitwedstrijd in de beker was vorig seizoen. Op 1 maart moest Feyenoord naar Heerenveen en won het met 0-1 in de kwartfinale. In de halve finale lootte Feyenoord vervolgens thuis tegen Ajax en vloog het na een 1-2 nederlaag uit de beker. Vóór Heerenveen - Feyenoord hadden de Rotterdammers al twee keer thuis geloot, tegen PEC (3-1) en NEC (2-2, Feyenoord door na penalty's).

Hoe vaak Feyenoord thuis in de beker?

Van de 41 wedstrijden die Feyenoord de afgelopen tien seizoen in de beker geloot heeft (met Feyenoord - FC Groningen van dit seizoen als laatste duel), speelde Feyenoord er 32 thuis. Dat is een percentage van 78 procent. Hier zit de finale van 2018 niet bij. Feyenoord speelde weliswaar in de eigen Kuip tegen AZ (3-0 zege), maar speelde 'op papier' uit. Feyenoord lootte dus officieel een uitwedstrijd. De finale van 2016 tegen FC Utrecht tellen we om dezelfde reden wél mee, want Feyenoord was dat duel de thuisspelende ploeg.

Uitwedstrijden Feyenoord in de beker

Heerenveen - Feyenoord 0-1 (1 maart 2023)

FC Twente - Feyenoord 1-1 (Feyenoord uitgeschakeld, 15 december 2021)

Heerenveen - Feyenoord 4-3 (17 februari 2021)

Heerenveen - Feyenoord 0-1 (13 februari 2020

Fortuna Sittard - Feyenoord 1-1 (Feyenoord door, 28 januari 2020)

Cambuur - Feyenoord 1-2 (19 december 2019)

Gemert - Feyenoord 0-4 (27 september 2018)

AZ - Feyenoord 0-3 (finale in de Kuip, 22 april 2018)

Vitesse - Feyenoord 2-0 (26 januari 2017)

Roda JC - Feyenoord 0-0 (Feyenoord door, 3 februari 2016)

Go Ahead Eagles - Feyenoord 2-0 (24 september 2014)

Ajax - Feyenoord 3-1 (22 januari 2014)

Heracles - Feyenoord 1-1 (Feyenoord door, 18 december 2013)

Percentages Ajax en PSV

Ter vergelijking: Ajax en PSV lootten beduidend minder vaak thuis in dezelfde periode. Ajax lootte 16 van de 43 wedstrijden thuis, een percentage van 37 procent. PSV speelde in totaal 34 wedstrijden in de beker en mocht daarvan er 16 thuis spelen. Een percentage van 47 procent.