Arne Slot over City-syndroom bij Feyenoord: 'Als mensen dat niet leuk vinden, moeten ze een andere trainer aantrekken'

Arne Slot zag zijn ploeg winnen van FC Utrecht met 4-2. Feyenoord kwam met 2-0 achter, had veel de bal maar scoorde pas laat drie bevrijdende doelpunten. Er werd veel eindeloos rondgetikt tot diep in de zestien, dat leidde tot wat ongeduld op de tribune. "Ik wil graag zeggen dat ze de 2-1 dan even terug moeten kijken", zei Slot na afloop.

Feyenoord kon voor het eerst dit seizoen profiteren van een verliespartij van PSV en dus weer het gat tot zeven punten brengen met de koploper. Of de trainer er nog in gelooft? " Ik geloof vooral in dit elftal, dat ze nooit opgeven. Dat geldt ook voor de ranglijst, op het moment dat het niet meer kan." Slot zag ook de wedstrijd van PSV en vond de nummer 1 van de Eredivisie ook gewoon sterk spelen. "Met hun programma kan ik het me haast niet voorstellen dat zij nog veel punten verspelen."

City-syndroom

Feyenoord kwam al gauw op achterstand en die achterstand werd verdubbeld na een half uur. Feyenoord leek aan het City-syndroom te lijden. De thuisploeg had veel de bal, maar tikte eindeloos rond. Het publiek werd wat geërgerd daarvan. "In de eerste helft zette Utrecht hoger druk en was het spel vaker rond onze keeper. Ik was juist ontevreden over het feit dat Timon een aantal keer te snel de diepe bal speelde", zei de trainer.

"En voor de fans die teleurgesteld waren over het tempo waarin wij voetbalden, zou ik zeggen dat ze de 2-1 even terug moet kijken", voegde Slot eraan toe. "Hij scoorde op een moment dat fans graag een andere keuze hadden willen zien."

Het karakter van Feyenoord

Slot nam de tijd om nogmaals uit te leggen dat hij juist erg trots was op de wijze waarop Feyenoord speelde. Ook als men anders daar over denkt. "Dit is wie wij zijn, dit is ook wie ik ben. Als mensen, in de clubleiding of supporters, dat niet langer leuk vinden, dan moet je echt een andere trainer gaan aantrekken. Dit is waar ik in geloof en waar mijn spelers in geloven én vreselijk goed in zijn."

'Zij moesten er erg veel in stoppen'

In de tweede helft had Feyenoord geen last meer van dat City-syndroom, want toen werden er juist veel kansen afgemaakt. Ook omdat de buitenspelers veel breder stonden, wat zorgde voor grotere kansen. "We moeten gewoon zorgen dat we naar een grote kans toespelen, al die kleine kansjes, de ‘oeh’ en ‘aah’-momenten die voor supporters mooi zijn, leidt over het algemeen niet tot goals. Je moet naar grote kansen werken, in hoog tempo en dat deden we ook want zij moesten er veel in stoppen om ons van scoren te houden", zag de trainer.

Hartman

Quilindschy Hartman ging er met een blessure vanaf, toen hij een penalty veroorzaakte. De zorgen zijn er voor zijn gesteldheid, er kon nog geen oordeel gegeven worden maar duidelijk is wel dat er knieproblemen zijn. De linksback viel bij Nederland al met een blessure uit, maar kon wel spelen bij Feyenoord waar hij dus alsnog na een half uur van het veld moest.

