Check hier de hoogtepunten van de comeback van Feyenoord tegen FC Utrecht

Feyenoord heeft tegen FC Utrecht een comeback voltooit. David Hancko maakte de bevrijdende 3-2 in De Kuip. In de slotfase maakte invaller Leo Sauer er nog 4-2 van.

Feyenoord op achterstand in eerste helft

De openingsfase van Feyenoord tegen FC Utrecht leverde gelijk een domper op voor de ploeg van trainer Arne Slot. Uit een afgeslagen corner schoot Othman Boussaid de bezoekers op voorsprong: 0-1.

In het vervolg kreeg Feyenoord kansjes, maar was het Utrecht die de marge uitbreiden via een penalty. Daarbij blesseerde Quilindschy Hartman zich zelfs en moest hij vervangen worden door Bart Nieuwkoop. Sam Lammers schoot de strafschop binnen. Daarna dacht Paixão om eens van grote afstand uit te halen. Geen gekke gedachte, want zijn snoeiharde knal belandde tegen de touwen.

Feyenoord buigt achterstand om in tweede helft

In de tweede helft ging Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker. Eerst werd een doelpunt van Yankuba Minteh afgekeurd wegens buitenspel. Een aanval over links in de 65ste minuut zorgde alsnog voor de 2-2. Een klutsbal in de zestien belandde via Nieuwkoop en Oscar Fraulo in het doel. De FC Utrecht-speler krijgt het doelpunt op zijn naam.

Het was wachten op de 3-2 en die viel dan ook al heel snel. David Hancko kreeg de bal voor zijn voeten en haalde doeltreffend uit. Zo heeft Feyenoord de comeback voltooit. In de slotfase probeerde FC Utrecht nog gelijk te maken, in een razendsnelle tegenstoot was het toch 4-2. Invaller Sauer was veel sneller dan zijn tegenstanders en rondde één-op-één met Vasilios Barkas af.

Slot krijgt afmelding van Ivanusec

Luka Ivanusec is er niet bij in in de basis in De Kuip. De Kroatische linksbuiten zit ook niet bij de selectie. Slecht nieuws voor Arne Slot die verder voor de verwachte opstelling kiest met Igor Paixão op linksbuiten en Yankuba Minteh op rechts. Wel kreeg Slot nog goed nieuws. Hij kan beschikken over de van een blessure teruggekeerde Calvin Stengs. De Feyenoord-coach houdt de aanvallende middenvelder in eerste instantie op de bank.

Feyenoord en FC Utrecht kijken allebei stiekem omhoog

Feyenoord en FC Utrecht zitten een beetje in soortgelijke situaties. Allebei de clubs willen hun positie verdedigen om in ieder geval vast te houden wat ze hebben. Voor de Rotterdammers is dat Champions League-voetbal, voor de Utrechters een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Feyenoord heeft 9 punten voorsprong op nummer drie FC Twente. Koploper PSV verloor gisteren prompt voor het eerst en daardoor kan de ploeg van Slot de achterstand verkleinen tot 7 punten. Dan is het gat met de koploper kleiner dan die met nummer drie. Komt er nog een titelstrijd in de Eredivisie?

Nummer acht FC Utrecht wil die play-offs in, maar weet ook dat de nummer vijf direct Europees voetbal ingaat bij bekerwinst van Feyenoord. Ajax staat nu vijfde en het verschil met de Amsterdammers is 5 punten. Wie weet gaat Utrecht zich nog mengen in de strijd om plek vijf.

PSV is tegen NEC volledig de weg kwijt en lijdt eerste verlies in Eredivisie Koploper PSV heeft na ruim een jaar weer eens verloren in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC ging het mis voor de ploeg van Peter Bosz, die vooraf hoopte dat zijn spelers er een 'uniek seizoen' van zouden maken. Door de verliespartij op bezoek in Nijmegen kan dat niet meer. De thuisploeg won met 3-1.

Opstelling Feyenoord tegen FC Utrecht

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Flamingo, Viergever, Karouani; Bozdogan, Jensen; Fraulo, Toornstra, Boussaid; Lammers.