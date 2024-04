Arsenal laat geen spaan heel van Chelsea en zet Liverpool en Manchester City onder druk

Arsenal heeft dinsdagavond in de Premier League helemaal niets heel gelaten van Chelsea. In eigen huis waren The Gunners veel te sterk voor de stadgenoot: 5-0. Arsenal verstevigt daarmee de koppositie in de Premier League, maar heeft de strijd om de landstitel niet in eigen hand.

Arsenal begon als koploper aan het duel, maar had dat te danken aan het feit dat Manchester City afgelopen weekend niet in actie kwam in de Premier League. The Gunners stonden voor de wedstrijd tegen Chelsea op 74 punten. Dat zijn er net zoveel als Liverpool, maar The Reds hebben een slechter doelsaldo. Nummer drie Manchester City volgt op één punt, maar heeft wel nog een duel tegoed en is dus qua verliespunten de koploper.

Arsenal moest in eigen huis de druk op de concurrenten opvoeren door met Chelsea af te rekenen en dat lukte met verve. The Blues werden vanaf de eerste minuut helemaal zoekgespeeld en al snel kwam Arsenal op 1-0. Declan Rice vond in de vierde minuut Leandro Trossard en die schoot de bal in de korte hoek binnen.

Chelsea wist wonderbaarlijk genoeg de rust te halen met 'slechs' een 1-0 achterstand, maar na rust ging het heel hard. Ben White schoot uit de kluts raak en uitgerekend Kai Havertz zorgde even later voor de 3-0. De Duitser maakte in 2021 namens Chelsea het winnende doelpunt in de finale van de Champions League, maar scoorde nu tegen zijn oude ploeg na een schitterende pass van Martin Odegaard.

Havertz deed zijn oude club even later nog veel meer pijn door voor de 4-0 te zorgen. Ook Ben White scoorde nog een keer. De verdediger wilde een voorzet geven, maar zag de bal onbedoeld de bovenhoek invliegen. Het mocht de pret niet drukken voor Arsenal. The Gunners zullen de komende dagen met interesse gaan kijken naar de duels van concurrenten Manchester City en Liverpool.