Bayer Leverkusen kampioen van Duitsland na superseizoen onder Xabi Alonso

Bayer Leverkusen is zondag al officieel kampioen van Duitsland geworden. Na een superseizoen stond de ploeg van trainer Xabi Alonso vier duels voor het einde al met de schaal omhoog. De kampioenswedstrijd werd een volksfeest.

Het is 14 april en de eerste kampioen van een grote competitie is al een feit. Dat krijg je als je, zoals Leverkusen, ongeslagen blijft in de competitie. De Bundesliga bleek dit seizoen een maatje te klein voor Alonso en z'n mannen. Dat deed het vooral als team, dat door Alonso werd gesmeed. Met één ster in hun midden: Florian Wirtz. En hij is pas twintig jaar oud.

Teamprestatie

De 3-0 van de jonge Duitser in de kampioenswedstrijd tegen Werder Bremen (5-0 zege) was zijn kers op de taart: tien goals en tien assists. En dat zonder een echte ster te zijn. Het Leverkusen van Alonso is echt een team. Niet zoals in de kampioensjaren van Bayern München, toen bijvoorbeeld Robert Lewandowski de grote man was.

Jeremie Frimpong

Van keeper Lukas Hradecky (14 clean sheets) tot de Nederlandse wingback Jeremie Frimpong (8 goals, 8 assists): Alonso maakte van de perfecte ingrediënten een heerlijk hoofdgerecht. En de fans smulden ervan. Niet alleen in de BayArena op zondag, maar overal in Europa wordt het Leverkusen gegund.

Enorm feest

Maar het grootste feest was natuurlijk in Leverkusen en omgeving. Al na de 4-0 van Wirtz stormden de eerste fans het veld op. Toen konden ze nog tegengehouden worden door de spelers, die ze richting hun plekken maanden. Maar er was geen houden meer aan: massaal werd er vuurwerk afgestoken, gezongen en gesprongen: voor het eerst in tien seizoenen is een andere club dan Bayern kampioen van Duitsland. En dat laten ze in Leverkusen de komende weken aan iedereen weten.

Mogelijke treble

Het kampioenschap is pas het begin van mogelijk een historisch seizoen onder Alonso. In de kwartfinale van de Europa League staat Leverkusen met 2-0 voor tegen West Ham United. De return is wellicht een formaliteit. En op 25 mei is de bekerfinale de volgende kans op een prijs voor Alonso en de zijnen. Dan wacht Kaiserslautern in het olympisch stadion. Maar eerst: feestvieren.