Bekerfinale Jong FC Volendam - Feyenoord O21 'om veiligheidsredenen' uitgesteld

De bekerfinale voor beloftenteams tussen Jong FC Volendam en Feyenoord O21 wordt uitgesteld. Dat heeft de gemeente Edam-Volendam besloten. En de reden is best bijzonder: de gemeente kan de veiligheid niet garanderen.

De bekerfinale tussen de twee beloftenteams stond gepland voor zaterdag 4 mei om 14.30 uur. Een dag later speelt het eerste elftal van Volendam in eigen huis tegen Ajax. De gemeente is bang dat dat rottigheid gaat opleveren en zegt dat de veiligheid rond die wedstrijd mogelijk niet te garanderen is, schrijft FC Volendam op de eigen website.

Nieuwe datum

Waar dat op is gebaseerd, is niet bekend. In overleg met de KNVB, Feyenoord en de gemeente Edam-Volendam wordt naar een nieuwe datum gezocht.