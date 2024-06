Hongaar Barnabas Varga deelt met gebroken gezicht en vriendin update vanuit het ziekenhuis

Barnabas Varga heeft voor het eerst sinds de keiharde botsing met Schotse doelman Angus Gunn van zich laten horen. Hij maakte een foto in het ziekenhuis. Daar staan zijn vriendin en de Hongaarse staf hem bij.

Varga kwam tijdens een vrije trap hard in botsing met de Schotse keeper en leek direct bewusteloos te zijn. Na het duel meldde de Hongaarse bond al snel dat hij is buiten levensgevaar en bij kennis was. Hij had wel een aantal botbreuken in zijn gezicht opgelopen en moest dus geopereerd worden.

Bezoek

Dinsdag mocht de 29-jarige Varga bezoek ontvangen. Na verschillende steunbetuigingen op het veld, zoals het poseren met het shirt van de spits, kon het Hongaarse team nu ook persoonlijk zijn medeleven overbrengen.

Onder andere bondscoach Marco Rossi en verdediger Ender Botka gingen langs in het Ziekenhuis in Stuttgart. Ook de vriendin van Varga, Laura Skrapits, stond naast zijn bed.

Goed nieuws

Skrapits deelde vlak na de operatie al een emotioneel bericht op haar Instagram. "Bedankt voor alle lieve, meelevende berichten", schreef ze. "De operatie van Barni is voltooid. Hij moet nu rusten, maar hij komt er weer bovenop!"

Goed nieuws dus voor het koppel. En ook een opluchting voor het Hongaarse team. De spelers die het incident zagen gebeuren waren kritisch op het handelen van de medische staf. Onder andere Dominik Szoboszlai ontfermde zich over Varga.

"Ik was er als één van de eersten bij", vertelde de Hongaarse aanvoerder. "Ik was geschokt en probeerde hem op zijn zij te leggen. Dat is eigenlijk het beste wat je kunt doen in situaties als deze. Hij kon niet goed ademen."

De hulp kwam volgens Szoboszlai traag op gang, zeker de mensen met de brancard leken geen haast te hebben. "Ik heb geen idee wat het protocol is, of die mensen niet het veld op mogen lopen als we hulp nodig hebben, maar..." Op de beelden na het incident is te zien hoe Szoboszlai op de hulpverleners afsnelt, ze maant tot haast en zelf met de brancard begint te rennen.

