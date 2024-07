'Blijft bijzonder': bekende neef van Xavi Simons 'heel erg trots' op 'allerbeste man van Oranje'

Dat Xavi Simons een bekende vader heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk al. Regillio Simons was zelf ook voetballer en afgelopen seizoen trainer van FC Volendam. Maar dat Xavi ook een bekende neef heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk niet. Kenzo Simons is apetrots op de speler van Oranje.

Alle ogen zijn deze weken gericht op het EK voetbal, waar Xavi Simons met het Nederlands elftal in de kwartfinales staat. Kenzo Simons, de 23-jarige neef van de voetballer, komt daarna pas in beeld. Hij is namelijk zwemmer in het Nederlandse olympisch team en zwemt eind juli, begin augustus op de Olympische Spelen in Parijs.

'Blijft bijzonder'

Kenzo volgt Xavi op de voet. Hij zag zijn neefje een prima wedstrijd spelen tegen Roemenië in de achtste finales. "Ik ben echt heel erg trots op hem", zegt de zwemmer in gesprek met De Telegraaf. "Ik zie hoe goed hij het doet en dat vind ik natuurlijk heel vet. Ik hoop altijd dat hij goed speelt, maar op een groot toernooi al helemaal. Het blijft bijzonder om hem in het shirt van Oranje te zien.”

'Maakt me extra trots'

Kenzo en Xavi houden contact, al probeert de zwemmer de voetballer niet teveel te storen. Hij wenst hem iedere wedstrijd succes. Tegen Roemenië was Simons volgens bondscoach Ronald Koeman de 'allerbeste man van het veld'. Kenzo kon zijn oren niet geloven. "Natuurlijk maakt me dat extra trots. Ik zie hem ook in het toernooi groeien. Iedere wedstrijd wordt hij belangrijker voor het team. Deze ploeg heeft hem echt nodig.”

'Gekkenhuis in Turkije

Kenzo gaat op een hele bijzondere plek naar de kwartfinale Nederland - Turkije kijken. "Wij vliegen zaterdag heel toevallig naar Turkije voor de het laatste trainingskamp voor de Olympische Spelen. Dat gaat denk ik gekkenhuis worden. We komen net voor de start van de wedstrijd aan. Dat gaat leuk worden tussen al die Turken."

