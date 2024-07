Ronald Koeman ziet bij Nederland 'allerbeste man van het veld', en dat is niet Cody Gakpo: 'Daar zijn we nu wel achter'

Ronald Koeman zag het Nederlands elftal een geweldige wedstrijd spelen tegen Roemenië. Daarmee stelde Oranje een plek in de kwartfinales veilig. De bondscoach zag dat zijn tactiek succesvol was en sprak vol lof over een aantal sterkhouders.

Na de dramatische nederlaag (2-3) tegen Oostenrijk had Nederland wat recht te zetten. "Dat besef was duidelijk aanwezig, want we hebben heel goed gespeeld. Ons plan pakte heel goed uit, want we waren levensgevaarlijk aan de rechterkant. Helaas duurde het heel lang tot de 2-0 viel", waren de eerste woorden van Koeman bij de NOS.

Overtuigd van de zege

Nederland kwam in de twintigste minuut op voorsprong door Cody Gakpo, maar maakte via invaller Donyell Malen pas in de 83e minuut de beslissende 2-0. Koeman was niet bang de deksel op zijn neus te krijgen, maar zat ook niet relaxed achterover. "Ik was er niet bang voor, maar het duurde wel heel lang. Uiteindelijk een prima overwinning, waarin we weinig weggaven. Op een corner of vrije trap na."

Lof voor Simons en Gakpo

Vanuit alle hoeken kregen Donyell Malen en Gakpo veel lof, maar volgens Koeman móét daar hoe dan ook nog een naam bij: Xavi Simons. "Hij was de allerbeste. Aan de bal, in het positie kiezen en qua drive. Je merkte dat hij een stuk vrijer op tien speelde. Dat weten we nu ook weer. Het lijkt alsof de puzzel op het middenveld nu gelegd is."

Koeman gaat wel in mee in de positieve geluiden over Gakpo. "Hij speelde een heel goede wedstrijd en was opnieuw super belangrijk. Hij maakt er wéér een. Dat zijn spelers met extra kwaliteiten, die maken het verschil", sloot Koeman af.

