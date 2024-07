Meevaller voor Oranje richting clash met Turkije op EK: 'Dat is voor Turkije echt een groot gemis'

Uğur Yildirim kan niet wachten tot het zaterdagavond is. Dan speelt 'zijn' Nederland tegen 'zijn' Turkije. Het hart van de in Nederland geboren en getogen Yildirim klopt voor Turkije, maar hij hoopt vooral op een geweldige pot. Met uiteindelijk een zege voor underdog Turkije.

Als je Yildirim voorafgaand om een voorspelling had gevraagd, had hij geen rekening gehouden met Nederland - Turkije in de kwartfinale. "Ook na de poulewedstrijden had ik dit niet verwacht. Maar Nederland was tegen Roemenië wel heel erg goed en Turkije was vele malen beter tegen Oostenrijk", zei de Nederlandse Turk tegenover Sportnieuws.nl.

'Wat een passie bij Turkije'

Nederland versloeg Roemenië overtuigend met 3-0, maar Turkije moest diep gaan voor een 2-1 zege tegen Oostenrijk. "Dat is wel één van verrassingen en dat heeft Turkije gewoon verslagen. Wat een passie bij Turkije, ze gooiden zich overal voor. Dat is écht typisch Turkije. Ze groeien in het toernooi en weten hoe ze resultaat over de streep moeten trekken."

Moeilijk te verslaan

Turkije kwam tegen Oostenrijk razendsnel op 1-0 en verdubbelde de score na een klein uur spelen. De kracht van het Turkse werd snel duidelijk: de ijzersterke verdediging. "Ze probeerden écht die 1-0 over de streep te trekken en met snelle uitbraken op 2-0 te komen. En dat lukte tegen Oostenrijk wel."

Nederland moet rekening houden met een soortgelijke wedstrijd. "Ga er maar vanuit dat Nederland het spel moet maken en dat Turkije op de counter loert. Turkije heeft geen elftal om meer naar voren te spelen, maar je weet dat Turkije met honderd procent passie speelt. En daar komt daar ook nog eens die krankzinnige fans bij."

Toeterende Nederlandse Turken

Het is al jaar en dag een traditie van Nederlandse Turken: met z'n allen de straat op wanneer Turkije op een EK of WK wint om te toeteren. Daarmee tonen ze hun blijdschap. Yildirim nam ook een kijkje in de buurt. "Normaal ben ik op zulke momenten niet op straat te vinden, maar mijn tienjarige dochter wilde het héél graag. Toen zijn we toch maar even gegaan. En het was wel heel erg leuk."

Het gemis van Orkun Kokcü

Een grote domper voor Turkije is het gemis van Kokcü De Haarlemmer is geschorst, juist tegen zijn geboorteland Nederland. Yildirim leeft mee met de Turks-international. "Hij was tegen Oostenrijk een van de betere, dus dat is wel een groot gemis. Dat heeft Turkije écht nodig."

"Het is niet alleen vervelend voor Turkije, maar ook voor hem is het klote. Juist tegen Nederland, waar hij vrijwel iedereen kent, geschorst zijn. Dat is wel heel erg jammer voor hem. Laten we hopen dat Turkije wint van Nederland en dat hij er dan weer bij is. En dan samen op naar de finale", zei de oud-prof van onder meer Go Ahead Eagles en SC Heerenveen.

Onderzoek naar topscorer Turkije

Merih Demiral vierde zijn tweede doelpunt met de 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Yildirim begrijpt er helemaal niets van en schuift dat ook niet onder stoelen of banken. "Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Het is helemaal geen middelvinger naar de gebeurtenissen in Turkije van weet ik hoe lang geleden. Wat een onzin."

Volgens de enkelvoudig international van Nederland was het niet slim van Demiral, maar hij vindt het 'typisch Nederlands' dat er zo'n groot punt van wordt gemaakt. "99,9% heeft het helemaal niet gezien in het stadion. Misschien ben ik een leek en naïef, maar ik geef er totaal niet om. Kom op man, het is voetbal en geen politiek."

'Hoop op Turkije, gevoel zegt Oranje'

Yildirim durft eigenlijk geen voorspelling te wagen aan Turkije - Nederland. Hij gunt het beide landen, maar toch overheerst zijn trotse Turkse gevoel. "Ik vind het heel moeilijk om te voorspellen. De trainer in mij zegt dat Nederland overduidelijk de favoriet is, maar mijn gevoel zegt Turkije. Ik hoop op 2-1 voor Turkije."

Als Turkije niet aan het langste eind trekt, valt er alsnog wat te juichen voor Yildirim. "Nogmaals, ik hoop op Turkije. Maar zo niet, dan hebben de Nederlandse-Turken even geluk dat we hier wonen. Dan juichen we de rest van het toernooi voor Oranje. Ik had ze liever samen in de finale gezien, maar ik hoop nu op één van de twee. Het wordt een mooi potje", besluit Yildirim.

