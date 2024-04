Championship: Leicester City promoveert én kampioen, Leeds en Ipswich strijden om tweede promotieticket

Leicester City is de eerste promovendus van het Championship. Dus keert de ploeg na een jaar afwezigheid terug in de Premier League. Ipswich Town en Leeds United gaan uitmaken wie er met Leicester City rechtstreeks naar het hoogste niveau mag. Maar ook onderin is het behoorlijk spannend.

Leicester City promoveerde vrijdag, zonder te spelen. Leeds United, waar de Nederlanders Crysencio Summerville, Pascal Struijck en Joël Piroe, ging er hard met 4-0 vanaf bij Queen's Park Rangers. The Whites moeten nu vrezen voor play-offs, want met nog één duel te gaan hebben ze het niet meer in eigen hand.

Maandagavond mocht Leicester City ook het kampioenschap vieren. Eén ronde voor het einde won de club met 3-0 van Preston North End, waardoor het gat met de concurrentie groot genoeg was. Jamie Vardy was tweemaal trefzeker. De 37-jarige spits zette daarmee zijn doelpuntentotaal op achttien treffers.

Bizarre titelstrijd in Championship: kanshebber Leeds loopt gigantische deuk op tegen laagvlieger De titelstrijd op het hoogste niveau in Engeland is spannend, maar een niveau daaronder kunnen ze er ook wat van. Leicester City, Leeds United en Ipswich Town vechten uit wie er kampioen wordt en welke twee teams er direct promoveren, maar Leeds deed enorm slechte zaken.

Stand Championship

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1. Leicester City 45 31 4 10 97 +50 2. Leeds United 45 27 9 9 90 +39 3. Ipswich Town 44 26 12 6 90 +32 4. Southampton 45 25 9 11 84 +23

Speelschema's

Leicester City: Blackburn Rovers (thuis)

Blackburn Rovers (thuis) Leeds United: Southampton (thuis)

Southampton (thuis) Ipswich Town: Coventry City (uit) en Huddersfield Town (thuis)

De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Premier League, de nummers 3, 4, 5 en 6 spelen play-offs voor één ticket.

Spanning voor degradatie

Overigens is het ook onderin spannend. Rotherham United is al gedegradeerd en daar komen nog twee teams bij. De nummer 22 en 23 gaan er ook nog uit.