Clubloze Marouane Fellaini stopt met voetbal: 'Het was een ongelooflijk avontuur'

Marouane Fellaini is voetballer af. De 87-voudig international van België was na zijn vertrek van het Chinese SD Taishan clubloos, maar vond geen nieuwe club. "Ik ben zo dankbaar dat ik deze sport heb mogen spelen."

Dat schreef de 36-jarige middenvelder zaterdagmiddag op Instagram. Hij is trots op zijn carrière, schrijft hij in het lange bijschrift van een compilatievideo van mooie momenten uit zijn loopbaan. Fellaini speelde 18 jaar op het hoogste niveau. Hij stond onder contract bij Standard Luik, Everton, Manchester United, SD Luneng en SD Taishan.

Jan Boskamp

Fellaini speelde in de jeugd bij Standard Luik. In 2006 gunde Jan Boskamp zijn debuut in het Belgisch voetbal. Twee jaar later betaalde Everton ruim twintig miljoen euro voor de Belg, toen nog te herkennen aan zijn afrokapsel. Na 177 wedstrijden en 33 doelpunten vertrok Fellaini op het laatste moment naar Manchester United. Hier viel hij enigszins tegen, waarna hij naar China vertrok.

In het nationale team van België maakte Fellaini de WK's van 2014 en 2018 en het EK van 2016 mee. Hij vond 18 keer de netten voor zijn land.