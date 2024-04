Conference League | Aston Villa en Olympiakos winnen na penalty's, Fiorentina en Club Brugge ook door

Aston Villa leek uitgeschakeld te worden door Lille, in de kwartfinale van de Conference League. Maar door een late treffer dwong de ploeg verlenging af. Uiteindelijk trok Villa aan het langste eind in de penaltyserie. De Engelsen waren een ronde eerder nog te sterk voor Ajax. Fiorentina, Club Brugge en Olympiakos zijn ook door.

Aston Villa won het heenduel met 2-1 en had dus aan een gelijkspel genoeg om de halve finale van de Conference League te bereiken. Lille dacht daar anders over. Jonathan David en co. scoorden twee keer én hielden de nul. Yusuf Yazici bracht de thuisploeg na een kwartier voetballen op voorsprong, Benjamin André maakt er halverwege de tweede helft 2-0 van.

Door een laat doelpunt van Matty Cash, werd het alsnog verlengen in Frankrijk. Overigens was Villa-keeper Emiliano Martinez weer irritant aan het doen en kreeg de Argentijnse keeper al in de eerste helft geel wegens tijdrekken. In de penaltyserie kreeg hij wéér geel, na het uitjouwen van de toeschouwers, maar mocht hij toch blijven staan.

Fiorentina - Viktoria Plzen

Fiorentina is op papier toch een veel grotere ploeg dan Viktoria Plzen. Toch eindigde het heenduel in Tsjechië 0-0 en kregen we die uitslag na negentig minuten in Italië ook te zien. En dat terwijl Plzen-speler Cadu na een dik uur spelen ook nog eens rood kreeg. Na verlenging trokken de Italianen toch aan het langste eind.

PAOK - Club Brugge

Club Brugge won over twee wedstrijden overtuigend van PAOK Saloniki. In België werd het 1-0, op bezoek in Griekenland schoot Club er nog twee doelpunten bij. Ferran Jutgla maakte beide treffers: 2-0.

Bij Fenerbahçe miste Dusan Tadic een penalty in de strafschoppenreeks. Mede door zijn misser gaat Olympiakos door naar de volgende ronde. De Grieken verloren donderdagavond met 1-0 én speelden een deel met tien man, maar schopten het door een goed resultaat uit de heenwedstrijd toch tot de penaltyserie.

Dat betekent een einde van het Europese avontuur voor Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadioglu en Jayden Oosterwolde. Leonardo Bonucci miste de vijfde en beslissende penalty namens Fener.